Bracconaggio | significato

ideegreen

(Di giovedì 19 luglio 2018), non solo di animali come elefanti e rinoceronti, ma anche di creature più piccole, che magari fanno meno titolo sui giornali, ma che sono altrettanto perseguitate. I motivi sono molto vari, a volte è per motivi gastronomici, altre volte per ottenere materiali preziosi come l’avorio o pellicce. Ilspazia tra la caccia e la pesca, si registrano episodi in tutti i continenti, è un fenomeno che consiste nello svolgere una delle due atttività, caccia o pesca, in violazione delle normative vigenti. (altro…)Idee Green.