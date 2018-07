: #Borsellino,Bonafede: impegno per verità - CyberNewsH24 : #Borsellino,Bonafede: impegno per verità - Ori254 : RT @UnicronPlanetM: #M5S Alfonso Bonafede Salvatore Borsellino mi ha chiesto di intervenire alla manifestazione in memoria di Paolo Borsell… - TelevideoRai101 : Borsellino,Bonafede: impegno per verità -

"Lo Stato deve assolutamente impegnarsi a cercare la, sono qui perchè lo Stato vuole essere presente e lanciare un messaggio forte e chiaro". Lo ha affermato il ministro della Giustizia,, a via D'Amelio per commemorare la strage del 1992 contro il giudicee gli agenti di scorta. Il ministro ha poi confermato di avere incontrato privatamente la figlia del magistrato, Fiammetta. "Tra le sue domande ce ne è una sugli atti del Sisde. Vaglieremo, e me ne faccio promotore, la richiesta per darle una risposta".(Di giovedì 19 luglio 2018)