Borsellino : nipotina disegna cuore e scrive ‘ti coccolerei tanto’ : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) – “Caro nonno, mi dispiace per il 19 luglio 1992. Certo se tu fossi vivo, avresti capito quanto ti coccolerei. Ti voglio bene. La tua nipotina Fiammetta Borsellino”. E’ il biglietto che don Cosimo Scordato ha letto oggi al termine della messa nella chiesa di San Francesco Saverio, all’Albergheria, per ricordare le vittime della strage di via D’Amelio. A scriverlo Fiammetta ...