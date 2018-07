Borsellino - Mattarella : continuare a cercare verità su via d'Amelio - : Il magistrato siciliano veniva ucciso con gli agenti della sua scorta nella strage del 19 luglio 1992. Il presidente della Repubblica: a 26 anni di distanza, sono ancora vivi il ricordo e la ...

Borsellino - Mattarella : “Non smettere di cercare la verità sulla strage di via d’Amelio” : Il presidente della Repubblica riconosce che sulla strage di via d’Amelio non esiste ancora una verità giudiziaria. E lo fa nel ventiseiesimo anniversario dell’omicidio del giudice Paolo Borsellino e degli uomini della scorta. “Onorare la memoria del giudice Borsellino e delle persone che lo scortavano significa anche non smettere di cercare la verità su quella strage”, dice Sergio Mattarella nel comunicato pubblicato sul ...

Mafia : Mattarella - ricordo Falcone e Borsellino motivo di impegno per tutti : Civitavecchia (Rm), 22 mag. (AdnKronos) – L’uccisione di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e delle donne e degli uomini delle loro scorte rappresentò “una stagione tragica per il nostro Paese, da non dimenticare per farne un motivo continuo di impegno per tutti, per l’intera comunità nazionale”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Civitavecchia ...