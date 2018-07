' Borsellino fu ucciso perché contrario alla trattativa con la mafia'

Borsellino : una partita per ricordare il giudice ucciso dalla mafia : Una partita di calcio fra la nazionale attori e quella dei magistrati per ricordare il 26mo anniversario del sacrificio del giudice Paolo Borsellino e dei 5 componenti della sua scorta. Si gioca a Marsala con il patrocinio della Lega di Serie B. Proprio a Marsala, città nella quale dal dicembre 1986 Borsellino diresse la Procura della Repubblica. L’incontro fa parte di una due giorni di eventi (tra i quali anche una tavola rotonda ...

Mattarella ricorda Borsellino - ucciso in via d'Amelio 26 anni fa : Roma, 19 lug., askanews, - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione: 'A ventisei anni di distanza sono vivi il ricordo e la commozione per il vile ...

Borsellino : una partita per ricordare il giudice ucciso dalla mafia : Una partita di calcio fra la nazionale attori e quella dei magistrati per ricordare il 26mo anniversario del sacrificio del giudice Paolo Borsellino e dei 5 componenti della sua scorta. Si gioca a Marsala con il patrocinio della Lega di Serie B. Proprio a Marsala, città nella quale dal dicembre 1986 Borsellino diresse la Procura della Repubblica. L’incontro fa parte di una due giorni di eventi (tra i quali anche una tavola rotonda ...

"La verità - vi prego - su chi ha ucciso mio padre". Le 13 domande di Fiammetta Borsellino : Tredici domande, un dito puntato tredici volte per chiedere, oggi come allora, la verità su uno dei delitti di mafia più ricordati. Ricordata, la strage di via D’Amelio del luglio di 26 anni fa, ma non conosciuta, perché sconosciute restano ancora troppe cose, e Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo, l’uomo che fece tremare la mafia, torna a chiedere dalle colonne de La Repubblica che si diano delle risposte ...

'La verità - vi prego - su chi ha ucciso mio padre'. Le 13 domande di Fiammetta Borsellino : Tredici domande, un dito puntato tredici volte per chiedere, oggi come allora, la verità su uno dei delitti di mafia più ricordati. Ricordata, la strage di via D'Amelio del luglio di 26 anni fa, ma ...

Paolo Borsellino - chi era il magistrato ucciso dalla mafia - : Il giudice siciliano, componente del pool antimafia, venne assassinato in via D'Amelio a Palermo il 19 luglio 1992, insieme a 5 agenti della scorta. A distanza di anni, la sua morte è ancora avvolta ...