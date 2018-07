Borsellino | don Scordato | chiediamo verità per nostri martiri

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 luglio 2018) Palermo, 19 lug. (AdnKronos) – “Il dono del Signore passa attraverso la testimonianza deidella giustizia, beati i perseguitati per causa della giustizia. Oggiche venga soddisfatto il desiderio di, che tutti noi condividiamo. Lapossa risplendere nella sua pienezza e farsi luce fino in fondo, non per desiderio di vendetta, ma per liberarci di quelle ombre e tenebre che ancora dopo tutti questi anni, accompagnano la nostra vita”. A dirlo è stato don Cosimo, che oggi ha celebrato una messa nella chiesa di San Francesco Saverio, nel quartiere dell’Albergheria, a Palermo, per ricordare le vittime della strage di via D’Amelio.“Si senta ugualmente responsabile chi ha commesso delle omissioni – ha aggiunto il prete di frontiera – non solo le azioni implicano una responsabilità, ci sono anche le ...