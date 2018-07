Borsa : Milano apre piatta - -0 - 01% - : ANSA, - Milano, 19 LUG - La Borsa di Milano apre piatta , -0,03%, con l'indice Ftse Mib a 21.969 punti.

Borsa - Milano la peggiore in Europa : Il comparto bancario pesa sulla Borsa di Milano, unica in territorio negativo a fine giornata tra le piazze europee. Il Ftse Mib chiude debole, trascinato dal ribasso di Unicredit, Ubi banca e Banco ...

Borsa : Milano chiude a -0 - 03% : ANSA, - Milano, 18 LUG - Piazza Affari chiude piatta. Il Ftse Mib segna un -0,03% a 21.972 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa : Milano apre in rialzo dello 0 - 37% : ANSA, - Milano, 18 LUG - Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,37% a 22.055 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa : Milano in rialzo con risiko torri : ANSA, - Milano, 17 LUG - La Borsa di Milano, +0,7%, chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei spinti dal cambio di rotta di Wall Street dopo il presidente della Fed, Jerome Powell, sull'...

Borsa : Milano chiude in rialzo - +0 - 71% - : ANSA, - Milano, 17 LUG - La Borsa di Milano chiude in rialzo. Il Ftse Mib guadagna lo 0,71% a 21.977 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa : Europa in calo - Milano piatta : ANSA, - Milano, 17 LUG - Le Borse europee procedono in calo con la frenata della crescita cinese e lo spettro di una guerra commerciale a causa dei dazi imposti dagli Usa. Gli investitori guardano ...