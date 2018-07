Borsa | Europa negativa con Wall Street

Borsa : Europa debole - a Milano - -0 - 3% - bene Fca in vista scissione Magneti Marelli : In aggiunta tra giugno e luglio l'economia americana ha continuato a espandersi, ma a passo 'moderato o modesto'. Milano perde lo 0,35%, Parigi lo 0,52%, Francoforte lo 0,42% e Madrid lo 0,38%. E' in ...

Borsa : Europa prosegue debole con Fed : ... - MILANO, 19 LUG - Borse europee deboli ed in cerca di una direzione dopo che il presidente della Fed, Jerome Powel, ha bocciato la politica di protezionismo e dal Beige Book è emerso che l'economia ...

Borsa : Europa apre in calo : MILANO, 19 LUG - Le Borse europee aprono in calo con i timori di un inasprimento della guerra commerciale dovuta ai dazi imposti dagli Stati Uniti e con la stagione delle trimestrali caratterizzata, ...

Borsa : Europa contrastata - a Milano focus su Fca in vista scissione Magneti Marelli : Intanto ieri, dal Beige Book della Federal Reserve, e' emerso che l'economia americana continua a crescere. Tuttavia i distretti americano hanno manifestato preoccupazione per i futuri impatti che ...

Borsa - Milano la peggiore in Europa : Il comparto bancario pesa sulla Borsa di Milano, unica in territorio negativo a fine giornata tra le piazze europee. Il Ftse Mib chiude debole, trascinato dal ribasso di Unicredit, Ubi banca e Banco ...

Borsa : Europa chiude in rialzo dopo Fed : MILANO, 17 LUG - Le Borse europee chiudono in rialzo dopo una seduta all'insegna dell'incertezza. A spingere i listini in terreno positivo è stato il cambio di direzione di Wall Street dopo le ...

Borsa : europa chiude positiva : Chiusura positiva per le principali borse europee. Milano guadagna lo 0,71% , Francoforte archivia le contrattazioni con un progresso dello 0,80%, a Londra il Ftse 100 registra un + 0,34%, mentre ...

Borsa : Europa migliora dopo Fed : ANSA, - MILANO, 17 LUG - Le Borse europee migliorano dopo l'intervento del presidente della Fed Jerome Powell al Congresso. I listini guardano con ottimismo all'intenzione di continuare ad aumentare i ...

Borsa : Europa in calo - Milano piatta : ANSA, - Milano, 17 LUG - Le Borse europee procedono in calo con la frenata della crescita cinese e lo spettro di una guerra commerciale a causa dei dazi imposti dagli Usa. Gli investitori guardano ...

Borsa : Milano chiude in rosso con Europa : Milano, 16 LUG - La Borsa di Milano , -0,3%, chiude in calo in linea con i listini europei, nel giorno dell'incontro tra Trump e Putin ed in vista dell'audizione di domani del presidente della Fed, ...

