Boom d' ascolti su Rai 1 per ' The Good Doctor' | i perché del successo

The Good Doctor - la serie fa il Boom di ascolti su RaiUno. Il dottor Murphy affetto dalla sindrome del savant cura malati in modo geniale : Un tempo c’erano George Clooney con il Dr. Doug Ross in E.R., Hugh Laurie con il Dr. House nell’omonima serie e infine Patrick Dempsey con il Dr. Derek Shepherd in Grey’s Anatomy. Ora l’Italia ha trovato il suo nuovo dottore del cuore: si chiama Shaun Murphy ed è il protagonista della nuova serie in corsia, The Good Doctor, che al debutto su RaiUno (martedì sera) ha fatto sfracelli sopra ogni più rosea aspettativa. Sono ...

Ascolti TV | Martedì 17 luglio 2018. Boom clamoroso di The Good Doctor (27.8%). Cremonini fermo al 4.1% : The Good Doctor Su Rai1 – dalle 21.31 alle 23.47 – il primo triplo appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 5.230.000 spettatori pari al 27.8% di share (nel dettaglio primo episodio: 5.407.000 – 25.8%; secondo episodio: 5.235.000 – 27.3%; terzo episodio: 5.016.000 – 31.7%). Su Canale 5 il film Ti Amo in Tutte le Lingue del Mondo ha raccolto davanti al video 1.739.000 spettatori pari all’8.9% di share. ...

Mondiali : ascolti Boom per la Finalissima per Francia-Croazia : Oltre uno spettatore italiano su due sintonizzato su Francia-Croazia. A seguire la Finalissima dei Mondiali di calcio 2018 in onda ieri pomeriggio dalle 17.00 su Canale 5, c’erano 11 milioni 688 mila spettatori. Il match di Mosca risulta la partita piu’ vista dei Mondiali di Russia 2018 Nel prepartita, in onda dalle 16.24 7 milioni 692 mila con il 48,8%. Per i commenti dopo con Balalaika la finale (in onda dalle 19.00) 5 ...

Ascolti tv - Francia vs Croazia : Boom di telespettatori per la finale dei Mondiali di Russia : Cosa dicono gli Ascolti tv in merito alla partita Francia vs Croazia. Quanti hanno visto in diretta televisiva la vittoria dei Mondiali di Russia 2018 da parte della Nazionale francese? Mediaset ha confermato la scia di successi. Ogni partita ha segnato un vero e proprio boom di Ascolti. I telespettatori, nonostante l’assenza dell’Italia, hanno seguito i match con interesse sempre crescente. Perfino Balalaika, il programma condotto ...

Ascolti Boom per Temptation Island 2018 - miglior risultato di sempre : Ascolti record per la prima puntata di Temptation Island Partenza record per la quinta edizione di Temptation Island su Canale 5. Il programma è il più visto della serata e segna il miglior debutto di sempre con 3.751.000 spettatori e il 21.24% di share (che sale al 24.72% sul target pregiato dei 15-64enni). Il docu-reality ha toccato picchi del 35% di share e 4.337.000 di telespettatori (alle ore 21.54). Boom anche tra i giovanissimi: 41.28% di ...

Ascolti tv ieri - Boom Canale 5 per Russia Croazia | Dati Auditel 7 luglio 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 7 luglio 2018? Come è andata la sfida fra Russia e Croazia e quanti telespettatori hanno seguito l’ultima partita dei quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. Quanti, invece, hanno visto il film su Rai 1 o gli altri programmi proposti dai maggiori canali del digitale terrestre? Ascolti tv ieri, 7 luglio 2018 **Ascolti TV IN USCITA DALLE 10:00 **ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO RAI 1. Due famiglie, ...

