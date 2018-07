Bon ton da spiaggia | perchè la maleducazione non va mai in vacanza!

Legittima difesa - Salvini : “Perfetta sintonia con ministro Bonafede. Non si parla di liberalizzazione di armi” : “Sono in perfetta sintonia con il ministro Bonafede“. Lo ha detto Matteo Salvini ai cronisti alla Camera sulle posizione M5s sulla Legittima difesa. “Anzi -aggiunge il ministro dell’Interno- sosteniamo insieme la battaglia per far scontare la pena nei paesi di provenienza agli stranieri nelle nostre carceri”. L'articolo Legittima difesa, Salvini: “Perfetta sintonia con ministro Bonafede. Non si parla di ...

**Legittima difesa : Salvini - Bonafede? Perfetta sintonia** : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono in Perfetta sintonia con il ministro Bonafede”. Lo dice Matteo Salvini ai cronisti alla Camera sulle posizione M5S sulla legittima difesa. “Anzi -aggiunge il ministro dell’Interno- sosteniamo insieme la battaglia per far scontare la pena nei paesi di provenienza agli stranieri nelle nostre carceri”. L'articolo **Legittima difesa: Salvini, Bonafede? Perfetta sintonia** sembra ...

**Legittima difesa : Salvini - Bonafede? Perfetta sintonia** : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono in Perfetta sintonia con il ministro Bonafede”. Lo dice Matteo Salvini ai cronisti alla Camera sulle posizione M5S sulla legittima difesa. “Anzi -aggiunge il ministro dell’Interno- sosteniamo insieme la battaglia per far scontare la pena nei paesi di provenienza agli stranieri nelle nostre carceri”. L'articolo **Legittima difesa: Salvini, Bonafede? Perfetta sintonia** ...

Crotone - lettera aperta dei tifosi al ministro Bonisoli : Intendiamo riporre tutta la nostra fiducia nella nuova politica che, sin da subito, ha inteso dare un taglio con il passato fatto di privilegi, corruzione e malaffare e, con riferimento alla vicenda ...

Crotone - i tifosi scrivono al ministro Bonisoli : Intendiamo riporre tutta la nostra fiducia nella nuova politica che, sin da subito, ha inteso dare un taglio con il passato fatto di privilegi, corruzione e malaffare e, con riferimento alla vicenda ...

Diciotti - Bonafede : "I Pm sono autonomi" : 13.30 "I magistrati lavorano in piena indipendenza e autonomia rispetto al potere politico. Voglio rassicurare tutti. Salvini ha espresso il suo parere. Voleva dire che se qualcuno ha sbagliato deve pagare, ma i fatti parlano chiaro e lo stanno dimostrando proprio con il caso Diciotti". Così il ministro della Giustizia Bonafede sulle polemiche per l'intervento del ministro dell'Interno Salvini sullo sbarco di migranti dalla Diciotti. "Ci sarà ...

Fca - continua a luglio il voucher 'Chiaro e Tondo Impresa' per Pmi e professionisti. Fino a 5.400 euro di Bonus : TORINO - FCA ha rinnovato anche per tutto luglio l'iniziativa 'Chiaro e Tondo Impresa' dedicata alle piccole e medie imprese , PMI, italiane e ai liberi professionisti per assicurare...

Fca - continua a luglio il voucher 'Chiaro e Tondo Impresa' per Pmi e professionisti. Fino a 5.400 euro di Bonus : TORINO - FCA ha rinnovato anche per tutto luglio l'iniziativa 'Chiaro e Tondo Impresa' dedicata alle piccole e medie imprese, PMI, italiane e ai liberi professionisti per assicurare...

F2 - Gara 1 - Silverstone. Vince AlBon : Anche a Silverstone si parte dietro safety car, come accaduto a Spielberg, per ragioni di sicurezza dettate dalla scarsa affidabilità dei motori Mécachrome. In F2 è duello al vertice fra Rusell e ...

Beach volley - World Tour 2018 Porec. BarBoni/Costantini partono col piede giusto. Nel pomeriggio per volare ai quarti! : Pronostico rispettato nel primo turno del torneo 1 Stella del World Tour di Porec in Croazia. Nella semifinale del gruppo preliminare l’unica coppia italiana al via, composta da Arianna Barboni e Silvia Costantini ha vinco 2-0 la sfida con le padrone di casa croate Cosic/Coric. Qualche problema per le azzurre nella prima parte di gara ma l’accelerazione alla fine del primo set frutta il 21-15, senza difficoltà, invece, il secondo ...

Imperia - Denis Capillo si aggiudica la "5 miglia dei due Moli " Memorial Antonio ZerBone" foto : E anche questa sera, tanta musica, spettacoli e divertimento. Un suggerimento per ricaricarsi e non perdere nessuna delle attività proposte: lo zabaione con pansarole! Questo il programma di oggi, ...

Tendenze bikini 2018 : look Bon ton in spiaggia! : L’estate è ormai arrivata e possiamo ufficialmente aprire la stagione dei bikini! Dopo aver affrontato in tutta serenità la prova costume, vediamo un po’ quali sono i trend bon ton che spopoleranno in spiaggia quest’estate. Tendenze bikini 2018: cappette Avete capito bene, cappette, come quelle dei vestitini dei bambini! Io le trovo molto graziose e chic, solo che le vedo adatte dai 35/40 in giù. Poi mi danno ...

Amianto : 6.000 morti e 40 milioni di tonnellate da Bonificare : Le morti per Amianto in Italia continuano ad aumentare: nel 2017 sono state 6.000 a causa dei lunghi tempi di latenza delle malattie provocate dalla sottilissime particelle liberate dal minerale. Mentre le morti sono destinate a raggiungere il picco intorno al 2030, sono ancora 40 milioni le tonnellate di Amianto da bonificare nel nostro Paese. E’ quanto è emerso dal ‘Libro Bianco delle morti di Amianto in Italia’, ...

Amianto - i numeri della strage della fibra killer : in Italia 6000 decessi e 32 milioni di tonnellate ancora da Bonificare : Presentato a Roma “Il libro Bianco delle morti di Amianto in Italia” firmato dal presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, Ezio Bonanni, che ha tracciato i dati della strage che, ogni anno, causa 6 mila morti nel nostro Paese e 107 mila nel mondo. “L’Amianto è un killer silenzioso cancerogeno che provoca con assoluta certezza scientifica mesotelioma, tumore del polmone, tumore della laringe, dello stomaco e del colon. Per non parlare dei ...