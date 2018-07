Boeri sul Decreto Dignità | «Di Maio ha perso il contatto con la crosta terrestre»

Tito Boeri in tre mosse stende Di Maio sulle polemiche per i numeri Inps finiti nel Decreto Dignità : In tre mosse il presidente dell'Inps, Tito Boeri, stende Luigi Di Maio sulla questione del Decreto Dignità che secondo le previsioni dell'istituto previdenziale finirebbe per aumentare la disoccupazione e il precariato invece che ridurli. In un audizione alla Camera ha messo in fila i fatti che vanno a smontare la ricostruzione del neoministro del Lavoro. In primis, i dati Inps che prevedono una riduzione di 8mila contratti a tempo ...

Tito Boeri all’Inps - dalle buste arancioni alla lotta allo strapotere sindacale - luce sulle disparità e scontri con l’esecutivo : “Se non avrà più la fiducia del governo e del ministro del Lavoro, Boeri si dimetterà il giorno dopo. Ma dovranno convocarlo per dirglielo. Non si può certo risolvere con un tweet”, spiega una fonte vicina al presidente dell’Inps. Non a caso l’esecutivo sul punto è, almeno in parte, molto cauto e già prospetta un mancato rinnovo a fine incarico perché “il presidente non è minimamente in linea con le idee del governo”, come ha ...

Boeri oggi in Parlamento sul dl dignità. E dopo l'Inps lo scontro per Di Maio è con Confindustria : Gli industriali fanno appello ai parlamentari chiedendo modifiche. Il presidente del Consiglio Conte disponibile: 'introdurremo qualche meccanismo incentivante per la trasformazione dei contratti da ...

Le due spine di Di Maio. Boeri annuncia battaglia in Commissione sulle stime del decreto Dignità. E s'avanza l'ombra dell'ostruzionismo : Davide Tripiedi esce dall'Aula della Camera e si infila nel corridoio fumatori di Montecitorio. Accende una sigaretta. La scena si ripete ancora, e ancora, e ancora. Il vicepresidente della Commissione Lavoro del Movimento 5 stelle è anche il relatore del decreto Dignità. Camicia stazzonata, telefono attaccato all'orecchio. "Dobbiamo audire quattro esperti, poi anche Confcommercio, che dici?". Ascolta l'interlocutore dall'altra ...

Tito Boeri - l'ultimo insulto a Matteo Salvini : 'Io faccio politica? Una sciocchezza colossale' : Il presidente dell'Inps Tito Boeri non arretra di un millimetro dopo settimane di bordate partite da Matteo Salvini che non vede l'ora di liberare la poltrona dell'istituto di previdenza. Boeri però ...

Graziano Delrio attacca Salvini e difende Boeri : “Sul Decreto dignità polemica mai vista” : Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, si schiera a difesa del presidente dell'Inps Tito Boeri e contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini e governo di cui fa parte: "Una polemica che non si era mai vista. Il governo rifletta sugli allarmi che i tecnici e la ragioneria hanno lanciato su un Decreto che penalizza il lavoro a tempo determinato".Continua a leggere

Scontro governo-Inps - piano Lega-M5S : via Boeri - mano libera sulle pensioni : Tito Boeri è un tipo che non è mai andato d?accordo con chi comanda. Litigava con Matteo Renzi, che l?aveva nominato. E ora litiga con Matteo Salvini. Lo voleva cacciare...

Di Maio e Tria fanno squadra e scaricano sull'Inps. Boeri : negazionismo economico - : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria fanno squadra sul decreto Dignità e replicano alla bufera che si è scatenata sulla stima inserita nel testo con la quale si prevede la perdita di 8mila posti di lavoro l'anno ...

Di maio e Tria puntano il dito contro Boeri : «Dati Inps sul dl dignità sono discutibili» : Il ministro dell'Economia ritiene infatti che «le stime di fonte Inps sugli effetti delle disposizioni relative ai contratti di lavoro contenute nel decreto siano prive di basi scientifiche e in ...

Tito Boeri canta De Andrè a Radio Rock. E torna sul tema dei migranti : “L’italiano medio è disinformato” : Radio Rock 106.6 è riuscita a coinvolgere ai microfoni del karaoke reporter Dejan Cetnikovicil presidente dell’INPS Tito Boeri. Così, dopo le prove di Cècile Kyenge, Luigi De Magistris, Carlo Cottarelli, Gian Marco Centinaio e Claudio Borghi, anche l’economista si è dilettato nell’interpretazione di un brano da legare al tema dell’immigrazione. La scelta è caduta su “La canzone di Marinella” di Fabrizio De Andrè, dopo aver cantato Boeri è ...

Pensioni e immigrati : Boeri gioca sull'equivoco : ... allo stato attuale, a invertire il calo demografico del nostro paese: tuttavia non vi è alcun elemento per supporre che possa salvare l'economia o le Pensioni. Potremmo benissimo avere tanti giovani ...

Sul decreto Dignità e Boeri si aprono le prime - vere crepe tra M5s e Lega : prime crepe nel governo M5s-Lega. Malgrado la "sintonia" dichiarata dai due 'azionisti', Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e ribadita con forza anche ieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a poco più di un mese dall'insediamento dell'esecutivo si cominciano a registrare alcune dissonanze tra i due partiti. Due i temi che separano Salvini e Di Maio: le ...