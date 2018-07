Boeri | “Di Maio perde contatto con crosta terrestre”

sportfair

(Di giovedì 19 luglio 2018) Roma, 19 lug. (AdnKronos) – ”Affermare che le relazioni tecniche esprimono un giudizio politico significare sempre piùcon laterrestre”. Lo afferma il presidente dell’Inps, , in audizione nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera, in risposta alle dichiarazioni del ministro del Lavoro, Luigi Di, secondo cui la stima contenuta nella relazione tecnica che accompagna il dl dignità, sulla perdita di 8.000 posti di lavoro, è una valutazione politica. Le stime sugli effetti delle norme contenute nel decreto legge dignità, di 8.000 posti di lavoro in meno, ”possono apparire addirittura ottimistiche – sottolinea – se si tiene conto che ai lavori in somministrazione vengono estese tutte le restrizioni stabilite dal decreto per i contratti a tempo determinato”. Il presidente dell’Inps risponde poi ...