Boeri | ' Di Maio perde contatto con crosta terrestre'

La gelida manina di Boeri dà uno schiaffo a Salvini e Di Maio : [Pubblichiamo il testo integrale del discorso tenuto dal presidente dell'Inps Tito Boeri durante la sua audizione sul decreto dignità davanti alle commissioni riunite Finanze e Lavoro della Camera] L’Istituto ha ricevuto ieri pomeriggio (18 luglio ndr) dal Servizio Bilancio della Camera una ric

Tito Boeri in tre mosse stende Di Maio sulle polemiche per i numeri Inps finiti nel Decreto Dignità : In tre mosse il presidente dell'Inps, Tito Boeri, stende Luigi Di Maio sulla questione del Decreto Dignità che secondo le previsioni dell'istituto previdenziale finirebbe per aumentare la disoccupazione e il precariato invece che ridurli. In un audizione alla Camera ha messo in fila i fatti che vanno a smontare la ricostruzione del neoministro del Lavoro. In primis, i dati Inps che prevedono una riduzione di 8mila contratti a tempo ...

Tito Boeri : “Minacciato da chi dovrebbe occuparsi della mia sicurezza. Di Maio no contatto con la crosta terrestre” : “Se nelle sedi istituzionali opportune mi venisse chiesto di lasciare il mio incarico anticipatamente perché ritenuto inadeguato a ricoprirlo, ne trarrei immediatamente le conseguenze. Ciò che non posso neanche prendere in considerazione sono le richieste di dimissioni online e le minacce da parte di chi dovrebbe presiedere alla mia sicurezza personale“. Parole che pesano come pietre quelle del presidente dell’Inps Tito Boeri in ...

