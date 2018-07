Tito Boeri : “Minacciato da chi dovrebbe occuparsi della mia sicurezza. Di Maio no contatto con la crosta terrestre” : “Se nelle sedi istituzionali opportune mi venisse chiesto di lasciare il mio incarico anticipatamente perché ritenuto inadeguato a ricoprirlo, ne trarrei immediatamente le conseguenze. Ciò che non posso neanche prendere in considerazione sono le richieste di dimissioni online e le minacce da parte di chi dovrebbe presiedere alla mia sicurezza personale“. Parole che pesano come pietre quelle del presidente dell’Inps Tito Boeri in ...

Lavoro - Boeri contro Di Maio : meno posti già attesi nel Decreto Dignità : Il presidente dell’Inps, Tito Boeri, in audizione alla Commissione Finanze della Camera, spiega come la stima di 8 mila posti di Lavoro in meno all’anno con la stretta sui contratti a termine. E definisce «addirittura ottimistiche» le previsioni sui posti che si perderanno

Boeri : “Di Maio perde contatto con crosta terrestre” : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – ”Affermare che le relazioni tecniche esprimono un giudizio politico significa perdere sempre più contatto con la crosta terrestre”. Lo afferma il presidente dell’Inps, , in audizione nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera, in risposta alle dichiarazioni del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, secondo cui la stima contenuta nella relazione tecnica che accompagna il dl dignità, ...

Boeri oggi in Parlamento sul dl dignità. E dopo l'Inps lo scontro per Di Maio è con Confindustria : Gli industriali fanno appello ai parlamentari chiedendo modifiche. Il presidente del Consiglio Conte disponibile: 'introdurremo qualche meccanismo incentivante per la trasformazione dei contratti da ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Boeri e Di Maio pronti a riavvicinarsi con gli assegni d'oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Di Maio e Boeri potrebbero ritrovarsi con l'intervento sugli assegni d'oro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 09:19:00 GMT)

Le due spine di Di Maio. Boeri annuncia battaglia in Commissione sulle stime del decreto Dignità. E s'avanza l'ombra dell'ostruzionismo : Davide Tripiedi esce dall'Aula della Camera e si infila nel corridoio fumatori di Montecitorio. Accende una sigaretta. La scena si ripete ancora, e ancora, e ancora. Il vicepresidente della Commissione Lavoro del Movimento 5 stelle è anche il relatore del decreto Dignità. Camicia stazzonata, telefono attaccato all'orecchio. "Dobbiamo audire quattro esperti, poi anche Confcommercio, che dici?". Ascolta l'interlocutore dall'altra ...

'Di Maio sapeva tutto dei posti di lavoro a rischio'. Boeri non molla e contrattacca : ... presieduto dal professor Tito Boeri, per sapere con la massima celerità quanti possano essere i lavoratori coinvolti dal decreto e dalle sue conseguenze sul mondo del lavoro. Il 6 luglio arriva la ...

"Di Maio sapeva tutto dei posti di lavoro a rischio". Boeri non molla e contrattacca : Ma insomma, la “manina” esiste o no? Chi ha inserito nel Decreto Dignità la cifra dello scandalo, quella degli ottomila posti di lavoro a rischio all’anno: un oscuro sabotatore o un servitore dello Stato cui il dato è giunto per le vie più normali e ufficiali? La Stampa oggi rivela: nessun complotto, era tutto chiaro e accertabile. Tanto che Luigi Di Maio, ministro del lavoro oltre che vicepresidente ...

"Di Maio sapeva tutto dei posti di lavoro a rischio". Boeri adesso promette di non lasciare l'Inps : Ma insomma, la “manina” esiste o no? Chi ha inserito nel Decreto Dignità la cifra dello scandalo, quella degli ottomila posti di lavoro a rischio all’anno: un oscuro sabotatore o un servitore dello Stato cui il dato è giunto per le vie più normali e ufficiali? La Stampa oggi rivela: nessun complotto, era tutto chiaro e accertabile. Tanto che Luigi Di Maio, ministro del lavoro oltre che vicepresidente ...

Dl dignità. Di Maio : questione Inps va ancora chiarita. Boeri : non faccio politica - sciocchezze : Boeri poi nega - in una intervista a La Repubblica - qualsiasi tipo di attrito con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria e respinge seccato le accuse "di fare politica". "Sono solo schiocchezze - ...

GOVERNO vs Boeri/ L'assist di Tria per la "toppata" di Di Maio : Sulla relazione tecnica che accompagna il Decreto dignità, Luigi Di Maio ha creato un caso politico partendo da una considerazione ovvia di Giovanni Tria, spiega GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 06:01:00 GMT)IL CASO/ Dubbi sui lavoratori, quando è legittimo l'uso di un investigatore privato, di F. SibaniCONSIGLI NON RICHIESTI/ Come gestire il tempo per migliorare il lavoro, di L. Brambilla

Boeri-M5s - mercoledì lo showdown in Commissione. Per Di Maio la questione non è ancora chiusa : Lo showdown andrà in scena mercoledì mattina. Quando Tito Boeri è stato convocato al cospetto della commissione Finanze della Camera, per essere sentito in merito al decreto Dignità. Un redde rationem che si preannuncia esplosivo, le cui schegge impazzite potrebbero non essere attutite dagli spessi arazzi delle stanze di Montecitorio. Perché nelle intenzioni di quello che si trasformerà in un ...

Boeri - M5S CONTRO SU DL DIGNITÀ : DI MAIO "SU DIMISSIONI..."/ Delrio : "Polemica Governo-Inps cosa mai vista" : Decreto DIGNITÀ, Di MAIO e Tria: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili”. La replica e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 22:14:00 GMT)

Dl dignità - verso audizioni Boeri e Di Maio in commissione : Roma, 16 lug., askanews, - Già domani il presidente dell'Inps, Tito Boeri, potrebbe essere audito nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera sul dl dignità. Successivamente sarà la volta del ...