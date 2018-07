BOERI CONTRO DI MAIO E SALVINI Dl Dignità | Governo irritato | Toni inaccettabili e

Governo contro BOERI : per Conte “toni inaccettabili”. Di Maio : “Oggi faceva opposizione” : Il Governo si schiera compatto contro il presidente dell'Inps Tito Boeri dopo le sue ultime dichiarazioni. Da Palazzo Chigi viene fatta filtrare una forte irritazione soprattutto per i toni definiti "inaccettabili" usati dal presidente dell'istituto di previdenza. Per Luigi Di Maio, Boeri "oggi si è seduto sui banchi dell'opposizione".Continua a leggere

Scontro totale sul Dl dignità. BOERI : «Chi dovrebbe difendermi mi minaccia». Salvini : «Se vuole fare politica si candidi» : Botta e risposta politico sugli effetti del decreto dignità. Il presidente dell’Inps Boeri replica al ministro del Lavoro Di Maio e a quello dell’Interno. Tutto nasce dalle stime sul calo dei posti di lavori per effetto delle norme contenute nel decreto. Boeri rilancia, definendo gli 8mila posti persi un dato «ottimistico». E aggiunge: «Non accetto l’idea che l’incarico di presidente dell’Inps debba in tutto e per tutto sposare le tesi del ...

Ddl dignità - BOERI CONTRO Di Maio : "Il ministero sapeva che sarebbero scesi gli occupati" : ''Affermare che le relazioni tecniche esprimono un giudizio politico significa perdere sempre più contatto con la crosta terrestre''. Ad affermarlo è il presidente dell'Inps, Tito...

Lavoro - BOERI CONTRO Di Maio : meno posti già attesi nel Decreto Dignità : Il presidente dell’Inps, Tito Boeri, in audizione alla Commissione Finanze della Camera, spiega come la stima di 8 mila posti di Lavoro in meno all’anno con la stretta sui contratti a termine. E definisce «addirittura ottimistiche» le previsioni sui posti che si perderanno

BOERI - M5S CONTRO SU DL DIGNITÀ : DI MAIO "SU DIMISSIONI..."/ Delrio : "Polemica Governo-Inps cosa mai vista" : Decreto DIGNITÀ, Di MAIO e Tria: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili”. La replica e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 22:14:00 GMT)

