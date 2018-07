Bilancio Roma 2017-18 verso il pareggio | nel 2018-19 la maxi-plusvalenza Alisson

#RomaDecide : al via Bilancio partecipativo in Municipio VIII : #RomaDecide: al via sperimentazione bilancio partecipativo in Municipio VIII. Dal 25 giugno autocandidature dei cittadini per focus group, dal 3 luglio presentazione online di idee e progetti da realizzare nel territorio. A settembre votazione dei progetti migliori. #RomaDecide: al via sperimentazione bilancio partecipativo in Municipio VIII Entra nel vivo la sperimentazione del bilancio partecipativo nel Municipio VIII di Roma che ha ...