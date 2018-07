Bianca Atzei | Ho sofferto di anoressia

Bianca Atzei soffriva di anoressia : 'Avrei voluto un padre più affettuoso' : Bianca Atzei rivela di aver sofferto di anoressia e di essere anche stata ricoverata. 'A un certo punto ho sofferto di anoressia. Perché? Me lo sono chiesta tante volte. Forse, avrei voluto un padre ...

Gli ospiti di Festival Show a Caorle (Venezia) il 26 luglio da Thomas a Shade e Bianca Atzei : Sono stati annunciati gli ospiti di Festival Show a Caorle (Venezia). Dopo il successo della tappa vicentina che ha radunato sotto il palco più di 10.000 persone, Festival Show 2018 continua verso la provincia di Venezia: è Caorle la prossima città interessata dall'evento, che ospiterà il palco con numerosi ospiti italiani. Il Festival itinerante approda sulle spiagge del litorale dell’Alto Adriatico per fare tappa all'Arenile Madonna ...

Wind Summer Festival 2018 | Diretta | Bianca Atzei : [live_placement] Wind Summer Festival 2018 | Seconda puntata 12 luglio | Anticipazioni Wind Summer Festival 2018 torna su Canale 5 nella prima serata del giovedì questa sera, 12 luglio, in prima serata approfittando di un nuovo periodo di sosta dei Mondiali di Calcio 2018. Mentre Francia e Croazia si riposano in vista della finale di domenica pomeriggio, Canale 5 si dedica alla musica, caposaldo della programmazione estiva del ...

Bianca Atzei : "Biaggi mi ha lasciata senza spiegazione. Il modo in cui l'ha fatto ha aumentato il dolore" : Era il novembre scorso quando Bianca Atzei si era ritrovata a dare il doloroso annuncio: Max Biaggi l'aveva lasciata, i due avevano preso strade diverse. A mesi di distanza, la cantante sembra non aver ancora superato il trauma della rottura improvvisa e, in un'intervista al settimanale DiPiù, è tornata a parlare della passata storia d'amore.Essere lasciata all'improvviso dal mio fidanzato Max Biaggi, senza nemmeno uno straccio di ...

