Beyoncé vs Alberto Angela | la popstar chiede il Colosseo per girare un video ma è già

(Di giovedì 19 luglio 2018)e una location per due. Motivo del contendere il. Dopo aver conquistato il Louvre, girando Apeshit, la star statunitense e Jay-Z avrebbero fatto una richiesta al ministero dei Beni Culturali per utilizzare l’Anfiteatro Flavio per la realizzazione di un nuovotra il 7 e l’8 luglio. I Carters, nella Capitale per la tappa del loro On The Run-Il Tour, hanno però visto respinta la domanda. Colpa del poco preavviso essendo il“un luogo molto complicato, servono le dovute cautele, e sopralluoghi tecnici per valutare la qualità e l’impatto del progetto”, scrive Il Messaggero. Non solo, perché, oltre alle valutazioni tecniche, il simbolo di Roma è in questi giorni occupato dae da una troupe della sua trasmissione. Il divulgatore, amatissimo dal pubblico, ha da tempo ottenuto l’ok peruna ...