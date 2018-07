Benji e Fede Accendono l' estate con Moscow Mule Wind Summer Festival 2018

WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Diretta e cantanti della terza puntata : Thegiornalisti - Benji e Fede e tanti altri : WIND SUMMER FESTIVAL 2018 torna in onda oggi, giovedì 19 luglio, con la terza serata condotta da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia: i cantanti in gara in un video.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 06:08:00 GMT)

Gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Melfi da Bernabei e Briga a Benji e Fede ed Einar : Sono stati annunciati gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Melfi che si terrà domenica 22 luglio 2018. Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci presentano le tape della nuova edizione di Radionorba Battiti Live, la tournée itinerante estiva di Radionorba, la radio del sud Italia. Sul palco, di serata in serata, alcuni degli artisti italiani più seguiti del momento. La prossima serata attesa al sud Italia è quella in programma a Melfi per il ...

Radio Bruno Estate a Carpi con Benji e Fede - Lorenzo Fragola - Irama e Ghali : tutti gli ospiti : Sono stati annunciati gli ospiti di Radio Bruno Estate a Carpi (Modena) in programma per il prossimo 19 luglio in Piazza Martiri. Tra gli artisti attesi sul palco ci sono Benji e Fede, il duo di Modena che presenterà il nuovo singolo in Radio per l'Estate, Moscow Mule. A Radio Bruno Estate a Carpi Lorenzo Fragola canterà il brano Super Martina e il duo inedito composto da Elodie e Michele Bravi presenterà la canzone estiva Nero Bali. A ...

Un nuovo amore per Federico Rossi di Benji e Fede? Le prime foto in dolce compagnia : Arriva un nuovo amore per Federico Rossi di Benji e Fede. Il giovane artista è stato immortalato in compagnia di Paola Di Benedetto, nota per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi e per le sue storie d'amore naufragate con Francesco Monte e Matteo Gentili, con la quale avrebbe condiviso dei momenti speciali. A testimoniare della neonata storia d'amore è il settimanale Chi, che pubblica le prime foto della coppia e delle relative ...

Paola Di Benedetto-Federico Rossi - è amore! L’ex naufraga apre il suo cuore al cantante del duo ‘Benji e Fede’ [GALLERY] : Paola Di Benedetto esce con Federico Rossi, scoppia l’amore tra l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ed il cantante del duo ‘Benji e Fede’ Tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi sarebbe scoppiato l’amore. Dopo le voci di gossip che nei giorni scorsi si erano rincorse e che volevano un’intesa particolare tra i due, dalle pagine della rivista ‘Chi’ arriva la conferma: l’ex naufraga ...

L’estate in tour di Benji e Fede - concerti al via da Napoli : ultimi biglietti - ingressi e restrizioni : Il tour di Benji e Fede è pronto per la partenza. Il duo modenese è sul punto di tornare sul palco per il supporto di Siamo solo noise, album che hanno rilasciato nel mese di marzo e che ha rappresentato il seguito naturale del grande successo di Zeropositivo. Già annunciate due grandi date nei palasport, in programma per il mese di novembre, che hanno ufficializzato durante la loro ultima partecipazione ai Wind Music Awards all'Arena di ...