Beni Stabili in calo dopo la bocciatura di Equita

Beni Stabili - via libera a fusione con Fonciere Des Regions : Il cda di Beni Stabili ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Fonciere Des Regions, società che cambierà la propria denominazione in Covivio, principale azionista della società al ...

Beni Stabili - via libera dal CdA a fusione con Fonciere Des Regions : Teleborsa, - Il CdA di Beni Stabili ha approvato, con voto unanime dei consiglieri indipendenti, il progetto di fusione per incorporazione in Fonciere Des Regions , società che cambierà la propria ...