Batwoman | in tv la prima eroina gay dei fumetti

(Di giovedì 19 luglio 2018) La maschera di Batman, il costume attillato e il temperamento di una donna., creata nel 1956 e rilanciata cinquant’anni più tardi, quando neidella Dc fece capolino Kate Kane, è stata descritta come una giovane, lesbica ed ebrea. Che, mai, negli anni, ha trovato una propria collocazione cinematografica. Mentre Batman, e con lui lo squadrone di supereroi muscolosi e virili, imperversava al cinema,se ne stava relegata entro i confini delle proprie vignette, dai quali la Cw ha però pensato di liberarla. https://www.instagram.com/p/BlY7JOOAAjI/?hl=it&tagged=L’emittente americana, tra le prime ad aver serializzato per la televisione le avventure dei supereroi, ha annunciato di aver messo in cantiere una produzione interamente dedicata a, laad avere per protagonista un eroe apertamente gay. La serie, per la quale il network starebbe ...