Basket NBA | Sergio Scariolo sarà assistente di Nick Nurse ai Toronto Raptors | è il

Basket NBA : Kawhi Leonard ai Toronto Raptors e DeMar DeRozan ai San Antonio Spurs - è ufficiale lo scambio : Si è risolta, non senza mugugni da una parte e dall’altra, la spinosa questione dell’uscita di Kawhi Leonard dai San Antonio Spurs. Il giocatore, fermo per infortunio da moltissimo tempo, è stato inviato, assieme a Danny Green, ai Toronto Raptors. La contropartita ricevuta è l’arrivo di DeMar DeRozan, Jakob Poeltl e una prima scelta del draft 2019 alla corte di Gregg Popovich. Kawhi Leonard, nell’ultimo anno, ha giocato ...

Basket - Nba ufficiale James-Lakers. Magic Johnson è il migliore del pianeta : ... https://t.co/UNEqg5pveF pic.twitter.com/jWNiqoTBeW - Los Angeles Lakers, @Lakers, 10 luglio 2018 Magic Johnson ENTUSIASTA - 'È un grande giorno per i Lakers e per i nostri tifosi in tutto il mondo: ...

Basket - Summer League Nba : Ayton : buona la prima - Bamba e Sexton convincono : Notte di debutti alla Summer League di Las Vegas. Positivi quelli di DeAndre Ayton, Mo Bamba e Collin Sexton, da rimandare, non per motivi di merito ma burocratici, quello di Luka Doncic e dell'...

Basket NBA - Tony Parker si accasa agli Charlotte Hornets : fine di un’era agli Spurs durata 17 anni. Quale futuro per Carmelo Anthony? : Volge al termine uno dei legami più noti della NBA moderna. Dopo 17 anni e 4 anelli ai San Antonio Spurs, Tony Parker decide di chiudere quel capitolo della sua carriera, per aprirne un altro, presumibilmente l’ultimo, a Charlotte, con gli Hornets. Il play franco-belga, secondo Adrian Wojnarowski della ESPN, firmerà un biennale da 10 milioni di dollari per andare in North Carolina. L’ultimo della generazione migliore degli Spurs ...

NBA supporta la settimana edizione del ‘Gallo Camp’ - il camp di Basket di Danilo Gallinari : Tutto pronto per il ‘Gallo camp 2018′ supportato anche dalla National basketball Association (NBA) La National basketball Association (NBA) supporterà ufficialmente la settima edizione del ‘Gallo camp 2018’, il camp di basket, della durata di una settimana, organizzato dal campione dei Los Angeles Clippers Danilo Gallinari. Il camp, che vede la partecipazione di 200 ragazzi e ragazze tra i 7 e i 17 anni, si terrà nelle strutture ...

Basket - Nba : Thomas - che fatica per un contratto : ora la speranza è Orlando : Con il mercato che dopo i botti iniziali è arrivato a una fase di stallo, uno degli ultimi quesiti da risolvere gravita intorno al futuro di Isaiah Thomas. L'ex idolo dei Celtics un anno fa ...

Nba - come hanno fatto le squadre di Basket a spendere 1 miliardo in 24 ore : Non è ancora il 4 luglio, giorno dell’indipendenza, ma negli Stati Uniti ci sono già i fuochi d’artificio. Il primo giorno di “free agency” Nba – 1° luglio – infatti ha generato contratti per un valore di un miliardo di dollari. Sì, un miliardo. Quel numero con 9 zeri. E sì, in appena 24 ore. Cifre da capogiro. E all’appello – dopo i botti Paul, James, George e Jokic – mancano ancora nomi del calibro di DeMarcus Cousins, ...

La squadra di Basket NBA dei Golden State Warriors ha preso un altro giocatore fortissimo : DeMarcus Cousins : I Golden State Warriors, squadra di basket vincitrice di tre delle ultime quattro stagioni NBA, hanno messo sotto contratto un altro giocatore fortissimo, uno dei migliori della lega: DeMarcus Cousins, dei New Orleans Pelicans. Cousins, 27 anni, è un “all The post La squadra di basket NBA dei Golden State Warriors ha preso un altro giocatore fortissimo: DeMarcus Cousins appeared first on Il Post.

Basket NBA - i Golden State Warriors piazzano il colpo DeMarcus Cousins - Rajon Rondo ai Lakers : DeMarcus Cousins ai Golden State Warriors. La notizia della notte di free agency NBA è quella relativa al nativo dell’Alabama, che si trasferisce alla corte di Steve Kerr a seguito di un contratto annuale da 5,3 milioni di dollari. Cousins, quattro volte All Star ed oro olimpico con Team USA a Rio 2016, ha terminato anzitempo l’ultima stagione coi New Orleans Pelicans a causa della rottura del tendine d’Achille sinistro, cosa ...

Basket NBA : Rondo con LeBron ai Lakers - Randle vola ai Pelicans : Iniziano a prendere forma i Lakers 2018-19 targati LeBron James. Magic sorprende un po' tutti trovando un accordo con Rajon Rondo il quale firma un contratto annuale da nove milioni con la franchigia ...

Basket - Nba. Scacco matto Warriors : arriva anche Cousins : I più forti diventano ancora più forti. I Golden State Warriors campioni Nba piazzano un colpo di mercato imprevedibile e clamoroso. DeMarcus Cousins, il centro dell'Alabama, si accorda con i ...

Basket NBA - LeBron James firma con i Los Angeles Lakers per quattro anni : “Per immediata pubblicazione: LeBron James, quattro volte MVP dell’NBA, tre volte MVP delle NBA Finals, quattordici volte All Star NBA, e due volte medaglia d’oro olimpica si è accordato per un contratto di quattro anni e 154 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers”. Il testo del comunicato rilasciato dalla Klutch Sports Group, l’agenzia che da anni rappresenta LeBron James, scuote gli Stati Uniti e il mondo del ...

Basket NBA - Belinelli trova casa : l'azzurro torna a San Antonio : ROMA - Non c'è ancora l'ufficialità, e da regolamento NBA non potrà esserci fino al 7 luglio, ma Marco Belinelli ha trovato una nuova casa. In realtà, si tratta di un ritorno al passato per la guardia ...

Basket NBA - Durant è ancora Warriors Biennale da 61.5 milioni : Kevin Durant resta ai Warriors per almeno altri 12 mesi. Sulla sua permanenza nella Baia non c'erano dubbi, nonostante le inevitabili quanto curiose voci di una partnership con James ai Lakers, ma i ...