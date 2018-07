Basket femminile Sofia Frustaci scelta tra le 12 Azzurre per Minsk

Basket – Europeo U20 femminile : Portogallo ko - l’Italia è in semifinale : Europeo Under 20 femminile, l’Italia è in semifinale. Quinto successo delle Azzurre, che battono il Portogallo 70-42. Sabato alle 18.00 c’è la Serbia (diretta sulla pagina Facebook della FIP) Cogliendo il quinto successo di fila, una splendida Italia ha ottenuto l’accesso alla semifinale dell’Europeo Under 20 in corso di svolgimento a Sopron (Ungheria). Le Azzurre hanno regolato il Portogallo 70-42 e sabato alle 18.00 sfideranno la Serbia ...

Basket femminile - Mercato Serie A1 2018-2019 : tutti i colpi ed i trasferimenti messi a segno. Napoli sfida Schio con Macchi - Ress e Tagliamento : Il Mercato della Serie A1 femminile è in pieno fermento, e anzi si potrebbe dire che sia molto vicino a vedere il completamento definitivo delle formazioni impegnate. Tolta l’eccezione (forzata dalle circostanze) di Torino, la massima Serie che si sta delineando si prospetta ancora più combattuta delle ultime: Schio dovrà sforzarsi parecchio per mantenere lo scudetto sul petto, minacciata soprattutto dall’avanzata di Napoli. Vediamo ...

Basket femminile - Europei U20 2018 : l’Italia non fa sconti e mette in riga anche la Svezia. Le azzurre chiudono la prima fase a punteggio pieno : Niente sconti. L’Italia batte anche la Svezia e chiude la prima fase dell’Europeo Under 20 a punteggio pieno. Le azzurre erano già certe di chiudere al primo posto il gruppo B ma hanno comunque battuto nettamente le scandinave per 66-45. La Svezia, ultima nel raggruppamento ma comunque qualificata (la prima fase non è stata eliminatoria ma è servita solo a definire il tabellone degli ottavi di finale), ci ha provato, ma non aveva le ...

Basket femminile - Giorgia Sottana resta al Fenerbahce - si riforma la coppia con Cecilia Zandalasini : La sezione Basket femminile del Fenerbahce ha annunciato ieri il rinnovo di quattro giocatrici, tra cui Giorgia Sottana, che si era spostata in Turchia nella seconda parte della scorsa stagione, dopo aver passato la prima parte a Montpellier. Al Fenerbahce, Sottana ritroverà Cecilia Zandalasini, con cui ha fatto coppia a Schio per le ultime quattro stagioni sportive. Sul lato giallonero di Istanbul si è creata una sorta di colonia cestistica ...

Basket femminile - Europei Under 20 : l’Italia a caccia del podio in un’edizione di alta qualità. Le azzurrine ai raggi X : Sta per cominciare la lunga trafila di campionati d’Europa e del Mondo per le nazionali giovanili maschili e femminili. Quest’anno, oltre ai classici Europei Under 20, Under 18 e Under 16 annuali, si giocano i Mondiali Under 17 maschili e femminili. L’Italia è presente in 7 manifestazioni su 8, mancando soltanto i Mondiali U17 maschili. L’Italia ospiterà gli Europei Under 18 femminili a Udine (ed è la quinta volta di fila ...

Basket – Europeo U20 femminile : domani l’esordio dell’Italia con la Slovacchia : Europeo U20 femminile, domani il via a Sopron (Ungheria). Le Azzurre all’esordio affrontano la Slovacchia (ore 19.45). Diretta della partita sulla pagina Facebook della FIP domani la Nazionale Under 20 femminile fa il suo esordio all’Europeo di categoria che si gioca a Sopron (Ungheria) dal 7 al 15 luglio. Le Azzurre scendono in campo alle 19.45 (diretta sulla pagina Facebook della FIP) per affrontare la Slovacchia, nel girone dell’Italia ...

Basket - Nazionale femminile : le convocate dell’Italia per il raduno di agosto e le amichevoli con Wake Forest - Francia e Israele : Sono state diramate dal settore agonistico della FIP le convocazioni delle giocatrici che, dall’11 agosto, si troveranno in raduno a Treviso e disputeranno più avanti alcune amichevoli contro la formazione universitaria di Wake Forest, contro la Francia e contro Israele. Questi i nominativi delle convocate: Olbis Andrè, Valeria Battisodo, Sabrina Cinili, Martina Crippa, Lorela Cubaj, Valeria De Pretto, Caterina Dotto, Francesca Dotto, ...

ItalBasket femminile - le convocate per il ritiro di Treviso : ROMA - Sta per alzarsi il sipario sull'estate della Nazionale di basket femminile del commissario tecnico Marco Crespi, che l'11 agosto inizierà a Treviso il proprio raduno. Sette giorni più tardi le ...

Basket - Eurolega femminile 2019 : il sorteggio dei gironi. Schio trova Ekaterinburg - il Fenerbahce di Zandalasini e Sottana nell’altro girone. Venezia-TTT Riga ai preliminari : Sono stati sorteggiati i gironi dell’Eurolega femminile 2018-2019, che partirà nel prossimo autunno. Una la rappresentante italiana certa, che poi è quella ormai storica: il Famila Schio campione d’Italia. Con parecchi elementi cambiati in quest’estate di mercato e Raffaella Masciadri alle porte della sua ultima stagione sportiva, il Famila affronterà il girone di Ekaterinburg, la formazione che ha vinto l’ultima edizione ...

Basket 3X3 femminile - l'Italia si qualifica agli Europei di Bucarest : Le azzurre hanno chiuso in testa il girone di qualificazione giocato ad Andorra e a settembre si giocheranno il titolo continentale a Bucarest

Basket 3X3 femminile - l'Italia qualificata alla Europe Cup : Sappiamo che a settembre dovremo essere pronti e che tutti ci aspettano anche perché siamo Campioni del Mondo. Dobbiamo quindi impegnarci e ancora migliorare, anche se per adesso ci godiamo questa ...