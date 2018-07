Barletta | ucciso a coltellate in casa | fermato il figlio

blogo

(Di giovedì 19 luglio 2018) Omicidio adove un anziano di 84 anni è statoin, in base ai primi rilievi medico-legali. Sul posto i carabinieri e il magistrato di turno. L'uomoviveva insieme aldi 45 anni che secondo Repubblica online, edizione Bari, è statadai militari dell'Arma.Francesco Stellatelli, questo il nome della vittima, sarebbe stato accoltellato a morte nella mattinata di oggi, verso mezzogiorno. Diversi i fenderti che lo avrebbero raggiunto. Sconvolti i vicini di, in via delle Belle Arti alla periferia di, che hanno parlato di frequenti litigi tra l'uomo e il. Il 45enne all'arrivo dei carabinieri sarebbe stato trovato sporco di sangue. L'uomo è stato portato in caserma dove in queste ore è in corso l'interrogatorio. All'origine del delitto ci sarebbe l'ultimo violento litigio tra padre e, degenerato in tragedia. Le ...