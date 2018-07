Barcellona | 31 cani trovati morti nel congelatore di un negozio

ilgiornale

(Di giovedì 19 luglio 2018) Una scoperta terrificante quella effettuata dagli uomini della guardia civil in undi animali a(Spagna): chiusi dentro ad undell'attività sono stati rinvenuti infatti i cadaveri di ben 31. Gli agenti, coadiuvati dal locale dipartimento per la protezione animali, erano stati allertati da diverse denunce e segnalazioni di irregolarità in quele hanno preso così la decisione di effettuare un'ispezione che ha permesso di far venire a galla l'orrore.Oltre a quelli(che erano pronti per essere smaltiti come rifiuti speciali) sono statinelaltri 38, tutti in precarie condizioni di salute, che manifestavano i sintomi della parvovirosina (una malattia virale che si può prevenire facilmente vaccinando gli animali sin da cuccioli).Gli uomini della gendarmeria di, considerando la gravità dei fatti e che ...