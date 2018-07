“Barbie feet” | il trucco geniale per sembrare più alta e snella in foto Per diventare

caffeinamagazine

: Barbie feet, come sembrare più alte sui social - IOdonna : Barbie feet, come sembrare più alte sui social - glamouritalia : Anche detta 'posa da Miss' ?? - Silvarolo010 : Barbie Feet: la nuova tendenza dell'estate è mettersi in posa come una bambolina -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Postaresui social ormai è una vera e propria arte. Non basta scattare unagrafia, perpiù belle, alte, magre, fighe, ci sono dei veri e propri stratagemmi. Cosa credete, che le star che seguite sui social postano la primache scattano? No. Ogni, ogni posa, ogni illuminazione è studiata nei minimi dettagli. Ecco perché le nostre vip preferite appaiono sempre perfette (anche se magari non lo sono). Avete mai sentito parlare del? Letteralmente “piedino da Barbie”, lo ha ribattezzato così il sito WhoWhatWhere.com, è il nuovo trend vitale su Instagram. Di che si tratta? È una vera e propria mania e consiste nel farsigrafare a figura intera con uno o entrambi i piedi puntati. Il motivo? Questa posa plastica vi farà risultare all’istante più alte e slanciate. Ma che bomba! Kendall Jenner, le sorelle Kardashian, Bella Hadid: sono tutte in fissa ...