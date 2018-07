Barbara D' Urso | imperatrice di Mediaset | ' Alla fine ho vinto io Pier Silvio '

Barbara d'Urso : 'Sanremo non prima di due anni' : Barbara d'Urso a 61 anni dichiara che prima o poi passerà dalle parti di Raiuno a condurre Sanremo. 'Arriverà il Festival di Sanremo , prima o poi. Ma tra un paio d'anni, prima mi prendo del tempo...',...

“Ferie cancellate”. Niente vacanze estive per Barbara D’Urso. Ecco perché : Che Barbara D’Urso sia una vera stakanovista e un vulcano di energia sono cose nota. Ma quando sono andati in pausa estiva i suoi Pomeriggio Cinque e Domenica Live, si pensava che anche per la conduttrice instancabile fosse arrivato il momento del meritato riposo. A maggior ragione dopo una stagione televisiva intensissima come l’ultima, tra il Grande Fratello, le dirette dal lunedì al venerdì con il salotto pomeridiano su ...

Striscia la notizia ridicolizza Barbara d'Urso. Pronti via - occhio al colpo bassissimo di Antonio Ricci : 'Oggi parte il Barbara D'Urso contest! Chi saprà fingersi massaia indaffarata meglio di Barbara d'Urso? Aiutaci a scegliere i migliori!'. È Striscia la notizia che lancia l'iniziativa dell'estate. Il ...

Boom di critiche per Barbara D’Urso in versione casalinga : Ancora una volta Barbara D’Urso fa parlare di sè dopo aver postato sui social una foto in versione casalinga, dove è impegnata a lavare i piatti. Ma ad alcuni follower lo scatto non è piaciuto: «Si vede che non hai mai lavato i piatti – avrebbero tuonato i fan – sono pieni di schiuma». E ancora: «Stai facendo un lago, ora dove li sciacqui?». E c’è perfino chi le muoverebbe accuse più pesanti: «Esibizionista e basta chi ...

Barbara D’Urso cancella le ferie : ha troppo lavoro : Barbara D’Urso cancella le ferie a causa del troppo lavoro. La conduttrice ha deciso di rimandare le vacanze a causa dei suoi impegni televisivi. A settembre infatti la vedremo nuovamente nei panni della mitica Dottoressa Giò. La fiction tornerà sul piccolo schermo per volere della regina di Domenica Live e Pomeriggio Cinque che ha fatto di tutto per tornare ad indossare il camice. La serie tv in quattro puntate andrà in onda su Canale ...

Barbara d'Urso : "Sanremo? Arriverà prima o poi" : Barbara d'Urso è sul set della nuova stagione de La Dottoressa Giò, ma guarda già agli impegni di settembre quando smetterà il camice della ginecologa per indossare i suoi sgargianti abiti da pomeriggio su Canale 5. Il promo di Pomeriggio 5 è già in onda, mentre lei rispolvera copioni e battute in salsa medical.prosegui la letturaBarbara d'Urso: "Sanremo? Arriverà prima o poi" pubblicato su TVBlog.it 18 luglio 2018 15:06.

Barbara D'Urso - selfie con Pippo Baudo e Franca Leosini / La foto della conduttrice scatena forti critiche! : Barbara D'Urso, il selfie scattato con Pippo Baudo e Franca Leosini e poi postato su Instagram ha scatenato le critiche dei follower, Ecco perchè....(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 14:35:00 GMT)

Barbara D'Urso attaccata per il selfie con Baudo e Franca Leosini : ecco cosa è successo : FUNWEEK.IT - Che ci fa Barbara D'Urso con Franca Leosini e Pippo Baudo? Semplice, un selfie da postare immediatamente su Instagram per far sapere al suo milione e mezzo di followers di trovarsi con '...

La Dottoressa Giò - Barbara D'Urso : "E' determinata - vuole aprire un centro antiviolenza" : L'aveva anticipato a Tv Talk a fine stagione televisiva, e Barbara D'Urso ha mantenuto la promessa: finito l'impegno con il Grande Fratello, si è messa subito al lavoro sulla nuova stagione de La Dottoressa Giò, che torna in tv dopo vent'anni con quattro episodi, diretti da Antonello Grimaldi e prodotti da Picomedia per Canale 5.Intervista da Tv Sorrisi e Canzoni, la D'Urso non ha nascosto l'emozione di tornare ad indossare il camice ...

Barbara D'Urso attaccata per il selfie con Baudo e Franca Leosini : ecco cosa è successo : Che ci fa Barbara D'Urso con Franca Leosini e Pippo Baudo? Semplice, un selfie da postare immediatamente su Instagram per far sapere al suo milione e mezzo di followers di trovarsi con 'due ...

Barbara D'Urso - spot di Domenica Live / Video : hostess - teenager e pilota. E sulla Dottoressa Giò... : Barbara D'Urso tornerà su Canale 5 con Domenica Live il prossimo 16 settembre: ecco il divertente Video promo in cui mostra "mille facce della vostra Domenica".(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 22:44:00 GMT)

Barbara D'Urso e la foto in versione casalinga - boom di critiche : «Ma come li lavi i piatti?» : Barbara D'Urso in versione casalinga. La conduttrice di Canale 5 ha postato sui social una foto in cui appare impegnata a lavare i piatti. Ma ad alcuni follower lo scatto non sarebbe andato...

Barbara D'URSO - SPOT DI DOMENICA LIVE / Video : hostess - teenager e pilota - la conduttrice 'vola altissimo' : BARBARA D'URSO tornerà su Canale 5 con DOMENICA LIVE il prossimo 16 settembre: ecco il divertente Video promo in cui mostra "mille facce della vostra DOMENICA".(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 20:40:00 GMT)

Barbara D'Urso costretta a rinunciare alle vacanze estive per amore di Mediaset : Barbara D'Urso ha dovuto dire no alle vacanze estive per amore di Mediaset, l'azienda dove lavora da oltre trent'anni. Intervistata dal settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni', la conduttrice partenopea ha rivelato che quest'anno non staccherà la spina dagli impegni lavorativi neppure durante il periodo estivo, dato che sarà impegnatissima sul set del revival de 'La dottoressa Giò', la fiction di grande successo trasmessa a fine anni '90 su Rete ...