Banche italiane | Unicredit prima per totale attivo | Intesa leader in Borsa

Banche internazionali - cinesi crescono - italiane riducono Npl... : Restano le Banche cinesi quelle con l'attivo più alto nel mondo finanziario. Delle cinque maggiori in assoluto, quattro sono del paese asiatico, con in testa Industrial and commercial Bank of China, che nel 2017 ha registrato un attivo di 3.343 miliardi di ...

Il paradosso delle Banche italiane - tra le migliori Ue ma più a rischio : Mentre l'Europa si prepara a discutere delle nuove regole comunitarie sugli istituti di credito, l'Italia si presenta a Bruxelles con i "compiti a casa" fatti: le sofferenze delle banche...

Angeloni - Bce - : «Banche italiane oggi più solide - ma l'Europa sia più unita» : La risalita dello spread e l'aumento dei dazi sono minacce che pesano anche sugli istituti di credito e sulla loro capacità di sostenere l'economia, spiega il membro del consiglio di vigilanza del Meccanismo di vigilanza unico

Macron e Merkel minacciano le Banche italiane - rischio crisi come nel 2011 : Guardate questo numero, non lo spread L'Italia ha replicato al documento franco-tedesco con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il quale si è detto contrario all'imposizione di target ...

C'erano una volta le Banche italiane : l'effetto dello spread è un uragano : Per colpa dello spread e dell'incertezza politica italiana si rischia di consegnare le banche italiane, ormai risanate, agli stranieri a causa di una "differenza abissale" tra patrimonio...

A Bruxelles Tria difende l'euro e le Banche italiane - Milano Post : Parlando qui in Lussemburgo, la signora Lagarde ha poi annunciato che intende rivedere al ribasso le stime di crescita della zona euro, notando tra i rischi per l'economia sia le misure ...

Banche italiane e NPL - Tria : Italia ha fatto moltissimo - target quantitativi potrebbero disturbare mercati : Riguardo alla "riduzione degli npl l'Italia ha fatto moltissimo ed è assolutamente in linea con quanto concordato a suo tempo". E' quanto ha dichiarato il ministro dell'Economia Giovanni Tria, al termine della riunione dell'Ecofin, commentando i progressi compiuti dalle Banche Italiane.

Le - tante - sfide delle Banche italiane nel 2018 : I timori degli investitori erano per un possibile inserimento nel ministero dell'economia dei membri della Lega fortemente oppositori della moneta unica , Claudio Borghi, Armando Siri e Alberto ...

S&P : 'per ora rating Banche italiane non a rischio - ma serve ripresa economia sostenibile' : Per ora i rating delle banche italiane non sono a rischio, anche se il settore ha bisogno di stabilità economica. E' quanto ha scritto l'agenzia S&P in una nota.

Il calo dello Spread manda in orbita le Banche italiane : Il Ministro dell'Economia ha detto che l'euro non è in discussione, così come l'obiettivo di riduzione del rapporto debito/PIL. In un secondo momento il vice Premier e Ministro dello Sviluppo ...

Blockchain - rivoluzione in 14 Banche italiane : partono i test : Ha preso il via la sperimentazione della tecnologia Blockchain in 14 banche italiane. A riferirlo è l’Associazione bancaria italiana (Abi), che coordina il progetto attraverso il suo laboratorio tecnologico, Abi Lab. Come comunicato dalla stessa associazione, un primo gruppo di istituti di credito italiani, tra cui Banca Mediolanum, Banca Monte dei Paschi di Siena e Bnl, ha già iniziato a sperimentare questa tecnologia che permette la creazione ...

Moody's mette sotto osservazione 12 Banche italiane : Moody's mette sotto osservazione per un possibile "downgrade" 12 banche italiane, in vista di un eventuale abbassamento del rating sul nostro debito. Tra questi anche Intesa, Unicredit e Mediobanca. ...