Banche internazionali | cinesi crescono | italiane riducono Npl

(Di giovedì 19 luglio 2018) Restano lequelle con l'attivo più alto nel mondo finanziario. Delle cinque maggiori in assoluto, quattro sono del paese asiatico, con in testa Industrial and commercial Bank of China, che nel 2017 ha registrato un attivo di 3.343 miliardi di ...