Auto – Italiani più realisti | sognano l’auto che possono permettersi

Italiani sempre più realisti : l'Auto dei sogni? Quella che possono permettersi : I sogni son desideri. Meglio, poi, se si tratta di desideri realizzabili. Fatto sta che quando si parla di auto, gli Italiani preferiscono restare coi piedi per terra, per questo hanno cercato veicoli ...

Guida Autonoma - questione di fiducia. E gli Automobilisti italiani ne hanno : Viene ancora guardata con un misto di circospezione e curiosità, ma la Guida autonoma interessa sempre di più i consumatori, specie per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza. Lo conferma la ricerca “2018 Global Automotive Consumer study” svolta da Deloitte nel 2018, prima dell’incidente Uber del marzo scorso: lo studio mette in evidenza come i consumatori italiani siano i meno spaventati da questa nuova tecnologia, con una ...

Ipermemoria Autobiografica : studio su italiani che ricordano tutto : Roma, 10 lug., askanews, - Ricordare ogni giorno della propria esistenza, e per di più ricordarne i dettagli, è impossibile per la quasi totalità delle persone. Sebbene molti siano in grado di ...

Stop alle Auto nei campi rom - i nomadi : "Chiudiamo noi la strada agli italiani" : Continua la stretta sui campi nomadi della Capitale. Dalla scorsa settimana a presidiare l"ingresso del campo nomadi di via di Salone c"è un"auto della Polizia Locale che blocca le vetture fuori dai cancelli dell"accampamento. Si tratta di una misura volta ad impedire l"ingresso di auto e furgoni, che spesso trasportano immondizia e metalli che vengono smaltiti illegalmente all"interno del campo, creando non pochi problemi ai residenti della ...

Chi è Ghali - l'Autore di Cara Italia che tutti gli italiani dovrebbero ascoltare : Benvenuti. Questo essenziale manuale è rivolto a quei genitori che non vogliono restare indietro, che vogliono capirci di più del mondo dei loro figli attraverso ciò che, come accade per tutte le generazioni, li crescerà e formerà più di quanto loro, mammà e papà, ne avranno mai capacità e potenzialità. La musica. La loro musica.

Auto - Trump e i dazi americani : ecco le disastrose conseguenze sui brand italiani : Se i dazi al 20% sulle importazioni di Auto in America diventassero realtà la situazione per l’occupazione italiana potrebbe diventare disastrosa Se le minacce di Trump relative all’introduzione di dazi del 20% sulle Auto importate dall’Europa dovrebbero diventare realtà, per l’industria Automobilistica del nostro paese – ed in particolare per l’occupazione italiana – ci sarebbero danni enormi, praticamente incalcolabili. Ricordiamo ...

Benzina a 2 euro sull'Autobrennero - distributori italiani : 'È colpa dell'Austria che fa dumping' : BOLZANO - Il prezzo della Benzina torna a superare la soglia dei 2 euro. Sull'autostrada del Brennero alla stazione di servizio Nogarole Rocca il prezzo della Benzina 'servito', nei...

Autonomia - il piano del governo "Risorse e non solo competenze" Il ministro Stefani ad Affaritaliani.it : governo, intervista di Affaritaliani.it al ministro degli Affari regionali e delle Autonomia Erika Stefani: "Incontro questa settimana i Governatori di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria che mi hanno chiesto udienza. Dobbiamo riprendere le pre-intese..." Segui su Affaritaliani.it

I costi di gestione delle Auto più comprate dagli italiani : L’auto costa agli italiani dai 2.000 a 5.000 euro circa l’anno, in base al modello, secondo uno studio compiuto da SosTariffe.it sui 18 modelli più venduti in Italia. Il carburante pesa da solo più della somma...

'Creuza de Mao' - i cantAutori italiani raccontati da un cinese : "Se riesci a fare della tua passione il tuo lavoro sei l'uomo più felice del mondo. E se ti impegni davvero ci riesci, anche se può sembrare qualcosa di assurdo - afferma l'autore - Tipo un cinese ...

Auto – Inaugurati due Alpine Centre italiani : Inaugurati due Alpine Centre a Roma e Milano gestiti da Renault Retail Group Italia Nascono in Italia due showroom dedicati esclusivamente alla storica Marca della A con la freccia e concepiti per assicurare al cliente un’esperienza di Alpine autentica. I due Alpine Centre di Roma (Via Tiburtina, 1155) e Milano (Viale Certosa, 144), Inaugurati in questi giorni, gestiti da Renault Retail Group Italia (filiale detenuta al 100% da Renault), ...

Piano Fca - la mappa dei poli italiani e il nodo occupazione senza più Auto popolare : Piano industriale del primo giugno - Gli scenari per i poli italiani di produzione di auto Fiat Chrysler in vista dell’addio a Punto, Mito e Panda. L’incognita sindacale sulla possibilità che i modelli Maserati, Jeep e Alfa Romeo bastino a sostenere i livelli occupazionali attuali ...

