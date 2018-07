Atp Bastad | debutto positivo per Fognini | vola ai quarti

Atp Bastad – Brivido al primo set - poi rimonta super : Fognini stende Ymer e vola ai quarti : Fabio Fognini accede ai quarti di finale dell’ATP di Bastad: il tennista azzurro supera Ymer in rimonta al terzo set Fabio Fognini stacca il pass per i quarti di finale del torneo ATP di Bastad. Il tennista azzurro, attualmente numero 15 del ranking mondiale, si è imposto sul giovane Ymer (380 ATP) dopo circa 2 ore di gioco. Dopo il clamoroso 6-1 subito al primo set, Fognini è riuscito a tornare in partita, rimontando il suo avversario nei ...

Atp Bastad – Simone Bolelli supera il secondo turno : eliminato l’argentino Diego Schwartzman : Simone Boelli accede al terzo turno del torneo ATP di Bastad: il tennista azzurro supera l’argentino Diego Schwartzman in 3 set dopo quasi 2 ore di gioco Simone Bolelli supera il secondo turno dello ‘SkiStar Swedish Open’ (terra rossa, montepremi di 501.345 euro) in corso di svolgimento a Bastad, in Svezia. L’azzurro numero 153 Atp, proveniente dalle qualificazioni, ha eliminato 7-6 (8-6), 6-3, in un’ora e 54 ...

Atp Bastad : Bolelli ai quarti : ANSA, - ROMA, 18 LUG - Simone Bolelli si qualifica per i quarti di finale dello "SkiStar Swedish Open", torneo Atp con un montepremi di 501.345 euro in corso sui campi in terra rossa di Bastad, in ...

Tennis - Atp Bastad 2018 : nuovo capolavoro di Simone Bolelli! Eliminata la testa di serie numero uno Diego Schwartzman : Simone Bolelli si qualifica per i quarti del torneo ATP 250 di Bastad: sulla terra battuta outdoor svedese, il qualificato azzurro si impone sul numero uno del seeding e dodici al mondo, l’argentino Diego Sebastian Schwartzman, con lo score di 7-6 (8) 6-3 in un’ora e 56 minuti di gioco ed ora affronterà il lucky loser elvetico Henri Laaksonen. Nel primo set l’argentino trova il break già nel secondo game alla prima opportunità ...

Atp Bastad – Matteo Berrettini ko al secondo turno : Matteo Berrettini fuori al secondo turno del torneo Atp di Bastad Dopo le forti emozioni vissute nelle due settimane di tennis a Wimbledon, tra i tennisti professionisti c’è chi preferisce prendersi un po’ di relax per ricaricare le energie, chi, invece, o per essere stato eliminato troppo presto o addirittura per non essersi proprio qualificato allo Slam inglese, scende in campo in altri tornei sparsi nel mondo. Al torneo di ...

Tennis - Atp Bastad 2018 : nuovo capolavoro di Simone Bolelli! Eliminato il numero uno Diego Schwartzman : Simone Bolelli si qualifica per i quarti del torneo ATP 250 di Bastad: sulla terra battuta outdoor svedese, il qualificato azzurro si impone sul numero uno del seeding e dodici al mondo, l’argentino Diego Sebastian Schwartzman, con lo score di 7-6 (8) 6-3 in un’ora e 56 minuti di gioco ed ora affronterà il lucky loser elvetico Henri Laaksonen. Nel primo set l’argentino trova il break già nel secondo game alla prima opportunità ...

Atp Bastad - delusione Berrettini : eliminato al secondo turno : Bastad - Matteo Berrettini è uscito di scena al secondo turno dello ' SkiStar Swedish Open ', torneo ATP 250 in corso sui campi in terra rossa di Bastad , in Svezia. Il 22enne romano numero 75 del ...

Tennis - Atp Bastad 2018 : Matteo Berrettini esce di scena nel secondo turno. L’azzurro sconfitto nettamente da Henri Laaksonen : Niente da fare per Matteo Berrettini nel secondo turno dell’ATP di Bastad (Svezia). L’azzurro è stato sconfitto nettamente dallo svizzero Henri Laaksonen (n.148 ATP), sulla terra rossa scandinava, con il punteggio di 6-2 6-2 in 1 ora precisa di gioco. Una prestazione sottotono del romano che non è mai riuscito a trovare la misura dei propri colpi, al cospetto di un avversario solido, bravo a concretizzare l’occasione. ...

Tennis - Atp Bastad 2018 : Simone Bolelli - rimonta vincente! Roberto Carballes Baena si arrende in tre set : Simone Bolelli si qualifica per gli ottavi del torneo ATP 250 di Bastad: sulla terra battuta outdoor svedese, il qualificato azzurro si impone in rimonta sull’iberico Roberto Carballes Baena con lo score di 4-6 6-3 6-4 in due ore e un quarto di gioco ed ora affronterà il numero uno del tabellone, l’argentino Diego Schwartzman. Nel primo set lo spagnolo trova il break in apertura, confermando lo strappo ed andando 2-0. L’azzurro ...

Atp Bastad : Sonego subito fuori : ANSA, - ROMA, 17 LUG - Lorenzo Sonego è stato eliminato al primo turno dello "SkiStar Swedish Open",, montepremi di 501.345 euro, terra rossa, torneo Atp in corso a Bastad, in Svezia. Il 23enne ...

Tennis - Atp Bastad 2018 : Lorenzo Sonego sconfitto da Fernando Verdasco al primo turno : Esce subito di scena Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia. L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 3-6 6-1 dallo spagnolo Fernando Verdasco, numero 33 della classifica ATP. Per due set, però, la differenza nel ranking con il giovane piemontese (numero 118) non si è vista, perché Sonego è stato bravo a far partita pari e lottare prima di arrendersi nel terzo set. Verdasco è stato praticamente ingiocabile in ...

Tennis – Atp Bastad - Bolelli entra nel tabellone principale dopo la vittoria su Galovic : Il Tennista italiano Simone Bolelli vince il primo match del torneo Atp di Bastad sulla terra rossa svedese Simone Bolelli entra nel tabellone principale a Bastad. Il Tennista italiano sulla terra rossa svedese ha battuto nelle qualificazioni 6-4, 6-2, dopo un’ora e 13 minuti di gioco, il croato Viktor Galovic. (Spr/AdnKronos)L'articolo Tennis – Atp Bastad, Bolelli entra nel tabellone principale dopo la vittoria su Galovic ...

Atp Bastad : Berrettini al 2/o turno : ANSA, - ROMA, 16 LUG - Esordio positivo per Matteo Berrettini nell torneo Atp di Bastad, montepremi di 501.345 euro, terra rossa, in Svezia. Il 22enne romano, numero 75 del ranking mondiale, ha ...

Tennis - Atp Bastad 2018 : Matteo Berrettini accede al secondo turno. Vittoria in rimonta su Leonardo Mayer : Continuano le buone notizie per il Tennis italiano all’ATP di Bastad. Dopo il superamento delle qualificazioni da parte di Simone Bolelli, è arrivata la Vittoria di Matteo Berrettini nel primo turno del torneo svedese. Il Tennista romano ha sconfitto in rimonta in tre set l’argentino Leonardo Mayer, numero 36 del mondo e sesta testa di serie, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo due ore e dieci minuti di gioco. L’equilibrio nel ...