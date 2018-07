Atletica | Natalia Duco positiva all’ormone della crescita Possibile squalifica di

oasport

: Altro caso di doping nell'atletica: la pesista cilena Natalia Duco positiva all'ormone della crescita - OA_Sport : Altro caso di doping nell'atletica: la pesista cilena Natalia Duco positiva all'ormone della crescita -

(Di giovedì 19 luglio 2018) La pesista cilenaè stata provvisoriamente sospesa per la positività all’ormoneGHRP-6. La positività, confermata dalla stessa federazione del Cile, risale ad aprile, ad un test prima dei Giochi Sudamericani tenutisi a Cochabamba, in Bolivia, dal 26 maggio all’8 giugno, in occasione dei quali laha difeso con successo il titolo stabilendo il primatorassegna di 18.15 m. Hoy fui notificada por el CNCD por una suspensión provisional. Estoy asesorándome y averiguando los pasos a seguir. Como siempre he actuado a lo largo de mi carrera, aclararé esta situación de manera transparente. Gracias a todos por sus mensajes y preocupación. ♥ —(@Sole) July 12, 2018, 29 anni, ha commentato la vicenda su Twitter, chiarendo che al momento si tratta di una sospensione e assicurando che “sto ...