Atletica - Natalia Duco positiva all’ormone della crescita. Possibile squalifica di quattro anni per la pesista cilena : La pesista cilena Natalia Duco è stata provvisoriamente sospesa per la positività all’ormone della crescita GHRP-6. La positività, confermata dalla stessa federazione del Cile, risale ad aprile, ad un test prima dei Giochi Sudamericani tenutisi a Cochabamba, in Bolivia, dal 26 maggio all’8 giugno, in occasione dei quali la Duco ha difeso con successo il titolo stabilendo il primato della rassegna di 18.15 m. Hoy fui notificada por ...