Atletica | Maria Chigbolu non brilla a Bellinzona | Justin Gatlin battuto da Rodgers nei

(Di giovedì 19 luglio 2018)Benedictasi piazza quinta nei 400 metri in 52.37 con il suo quarto crono dell’anno, a tre decimi dal primato stagionale Al Galà dei Castelli di, l’azzurraBenedictasi piazza quinta nei 400 metri in 52.37 con il suo quarto crono dell’anno, a tre decimi dal primato stagionale di 52.08 ottenuto con il bronzo ai Giochi del Mediterraneo. Per il 23enne Stefano Migliorati c’è invece la settima posizione in 1:47.82 negli 800 metri. Una settimana fa il bresciano del Cs San Rocchino, campione italiano in carica e studente oltreoceano dei Pirates di East Carolina, aveva corso in 1:47.53 al meeting di Lignano. Si migliora ancora Valeria Roffino(Fiamme Azzurre), alla prima volta sotto i 16 minuti nei 5000 metri con 15:57.42 e il nono posto. Tra gli uomini dodicesimo Marouan Razine (Esercito) che nei 3000 chiude in 8:06.35, mentre sulla pedana del ...