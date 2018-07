Atletica | comunicato l’elenco degli azzurri convocati per i Campionati Europei di Berlino

sportfair

(Di giovedì 19 luglio 2018) Sono ottantanove gli atleti che comporranno la formazione azzurra in occasione didiIl Direttore tecnico delle Squadre nazionali assolute, Elio Locatelli, hal’elenco deialla XXIV edizione dei, in programma a(GER) dal 6 al 12 agosto. Vestiranno l’azzurro complessivamente 89 atleti (49 uomini e 40 donne), con i maschi destinati però ad aumentare di un’unità, quando, al termine del raduno dello sprint (in programma al CPO di Formia la prossima settimana), verrà ufficializzato il nome del settimo convocato nel gruppo della staffetta del miglio. Inseriti in squadra, sentito anche il parere del DT delle Squadre giovanili e dello Sviluppo Stefano Baldini, anche tre atleti della categoria Juniores, reduci dalla recente rassegna iridata Under 20 di Tampere (FIN): l’ottocentista ...