Astronomia | “gemelli diversi” | osservato nuovo pianeta extrasolare che sembra il sosia di

(Di giovedì 19 luglio 2018) I suoi tratti salienti lo rendono pressoché identico a beta Pictoris b, un esoscoperto nel 2009 tramite l’imaging diretto e dotato di una massa pari a 13 volte quella di Giove: si tratta di 2Mass 0249 C, corpo celeste individuato di recente e caratterizzato da massa, luminosità e spettro uguali a quelli del più noto ‘collega’, ma differente per quanto riguarda le origini. Ileso, scoperto con il telescopio Cfht, è al centro dello studio “The Hawaii Infrared Parallax Program. III. 2Mass J0249-0557 c: A Wide Planetary-mass Companion to a Low-Mass Binary in the β Pic Moving Group”, di prossima pubblicazione su The Astronomical Journal e disponibile in pre-print sulla piattaforma arxiv.org. La ricerca – riporta Global Science – è stata condotta da un team internazionale, coordinato dagli astronomi del Gemini Observatory North alle Hawaii. Secondo gli ...