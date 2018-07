Astrofisica | rilevata la radiogalassia più lontana mai scoperta

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 luglio 2018) Grazie alla sinergia tra il radiotelescopio indiano Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT), il Very Large Array (VLA) in Nuovo Messico, il Gemini Multi-Object Spectrographs (GMOS) sul telescopio Gemini Nord alle Hawaii e la LBT Utility Camera in the Infrared (LUCI) sul Large Binocular Telescope (LBT) in Arizona, è stato possibile rilevare lapiùmai. Allo studio hanno partecipato diversi tra le ricercatrici e i ricercatori dell’Istituto Nazionale di(INAF). L’oggetto scoperto è, nello specifico, unaad alto redshift ed è stato classificato con la sigla TGSS1530. Il suo redshift è z=5.72 e ciò implica che stiamo osservando questa galassia quando l’Universo aveva solo 1 miliardo di anni, cioè più di 12 miliardi di anni fa. Il redshift è tipicamente utilizzato per misurare la distanza delle galassie, ma è difficile da stimare con ...