Assurda morte di Denis Ten | accoltellato da due ladri

Sperlonga - l' Assurda morte di Sara in piscina : sospetti sulle carte in Comune : La piscina dove mercoledì è annegata Sara Francesca Basso è completamente abusiva e doveva essere abbattuta da tempo. Ne sono convinti gli investigatori che, cercando di far luce sulla tragica morte ...

