romadailynews

: Assemblea capitolina: prolungare metro C fino sulla Cassia: Roma – L’Assemblea capitolina… - romadailynews : Assemblea capitolina: prolungare metro C fino sulla Cassia: Roma – L’Assemblea capitolina… - RaffaelePizzati : RT @campidoglioPD: Convocazione e ordine dei lavori della seduta di Assemblea Capitolina Siamo anche su: ?? Facebook - campidoglioPD : Convocazione e ordine dei lavori della seduta di Assemblea Capitolina Siamo anche su: ?? Facebook… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Roma – L’ha approvato all’unanimita’ una mozione a prima firma della consigliera di Fdi, Lavinia Mennuni, che impegna la sindaca Virginia Raggi e la Giunta alaC, il cui tracciato attualmente dovrebbe fermarsi a piazzale Clodio, proseguendo lungo la direttrice della via, passando per lo Stadio Olimpico, Ponte Milvio, Giochi Delfici, Ospedale San Pietro, Tomba di Nerone e Grottarossaall’Ospedale Sant’Andrea. Il presidente della commissione Mobilita’ del Campidoglio, Enrico Stefano, ha annunciato il voto favorevole del M5S spiegando che “si tratta di un atto condivisibile, laC e’ un’opera che deve essere completata nell’interesse di tutti. E’ utile tornare a parlare del completamento di questa infrastrutturaa Roma Nord, in zone in cui oggi non ...