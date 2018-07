Ascolti tv | vince SuperQuark con 2 | 7 milioni di telespettatori

Ascolti tv ieri - vince The Good Doctor | Dati Auditel 17 luglio 2018 : Chi si è aggiudicato la vittoria della prima serata di un normale e tranquillo martedì di mezza estate? A contendersi il podio degli Ascolti tv, come al solito, le due reti principali. Su Rai 1 è andato in onda in prima TV la serie The Good Doctor mentre l’ammiraglia avversaria ha puntato il tutto e per tutto su Leonardo Pieraccioni ed il film Ti amo in tutte le lingue del mondo. Ecco tutti i Dati Auditel della serata con anche i numeri ...

Ascolti tv - Temptation Island vince e segna il record stagionale : Gemma Galgani sbarca a Temptation Island e la seconda puntata del docu-reality di Canale 5 vince il prime time mettendo a segno anche il record stagionale con una media di 3 milioni 885mila telespettatori pari al 21.46% di share. Merito certamente anche della conclusione della vicenda che riguarda la coppia Oronzo e Valentina, che ha deciso di concedere una seconda chance al fidanzato. Temptation Island 2018, arriva Gemma Galgani: lo ...

Temptation Island fa il boom di Ascolti : Filippo Bisciglia convince ancora : Filippo Bisciglia: boom d’ascolti per Temptation Island In questa calda estate italiana continua il trionfo di Temptation Island sia in tv che sui social. Lunedì 16 luglio sono stati 3.885.000 i telespettatori, pari al 21,46% di share a seguire le coppie che hanno deciso di spiaggiarsi sull’isola delle tentazioni raccontando all’Italia le loro dinamiche personali, producendosi in corna vere e/o presunte, sbandate, ma anche ...

Ascolti TV | Venerdì 13 luglio 2018. Basta il 12.1% a Velvet Collection per vincere la serata. Le Verità Nascoste 8.5% - TV8 al 4% con il meglio di IgT : Velvet Collection Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 2.018.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.420.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 Helen Dorn ha interessato 804.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha catturato l’attenzione di 772.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 971.000 ...

Ascolti tv - venerdì 13 luglio vince Velvet Collection : La replica del secondo episodio della prima stagione di Velvet Collection, la fiction ambientata in Spagna, in onda su Rai1, ha conquistato la prima serata televisiva di ieri con 2 milioni e 18mila telespettatori, pari ad uno share del 12,1%. Su Canale 5 la fiction Le verità nascoste ha ottenuto 1.420.000 spettatori con l’8,50% di share. Ascolti tv, il resto del prime tv Bene, su Rai 3, la puntata de La Grande Storia intitolata ...

Ascolti TV | Venerdì 13 luglio 2018. Basta il 12.1% a Velvet Collection per vincere la serata. Le Verità Nascoste 8.5% - TV8 al 4% con il meglio di IgT : Velvet Collection Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 2.018.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.420.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 Helen Dorn ha interessato 804.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha catturato l’attenzione di 772.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 971.000 ...

Velvet Collection e Le Verità nascoste allo scontro : quale serie spagnola vincerà la guerra degli Ascolti? : La lotta si fa dura al venerdì sera con lo scontro di due serie spagnole Velvet Collection, in onda su Rai1, e Le Verità nascoste, in onda su Canale 5. Una lotta alla pari per quel che riguarda la lingua ma non per l'ambientazione, il linguaggio e la storia. Da una parte abbiamo lo spin off di Velvet, che riprenderà dopo la lunga pausa di quasi due settimane, e dall'altra il thriller ad alta tensione con Elena Rivera. Velvet Collection ...

Ascolti tv - vince Miami Beach in ricordo di Carlo Vanzina : Ascolti tv, prime time Il tributo al regista Carlo Vanzina, prematuramente scomparso l’8 luglio, è stato il protagonista della prima serata di Rai1 con il film Miami Beach che ha conquistato il prime time con 2 milioni 392 mila spettatori e il 13.3 di share. Su Canale 5 Poldark ha raccolto 1.461.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 il film Il marito che non ho mai conosciuto ha ottenuto uno share di 8.3 e 1 milione 527 mila ...

Ascolti tv - torna Superquark e vince con oltre 3 milioni di telespettatori : È la nuova edizione di Superquark, a cura di Piero Angela, trasmessa su Rai1 a vincere la gara agli Ascolti del prime time: 3 milioni 53mila telespettatori e uno share del 16.02%. La serata è proseguita con il nuovo programma sempre di Angela Superquark musica che ha ottenuto 873mila telespettatori e l’11.3%. Ascolti tv prime time Su Rai3 il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto? ha segnato 2 milioni 54mila telespettatori ...

Ascolti tv ieri | Croazia vs Danimarca stravince | Dati Auditel 1 luglio 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, domenica 1 luglio 2018? La replica della fiction I bastardi di Pizzofalcone, su Rai 1, ha cercato di intercettare qualche telespettatore rubandolo a Mediaset e ai Mondiali di Calcio di Russia 2018. La sfida per l’accesso ai quarti di finale fra Croazia e Danimarca ha però, come sempre, stravinto. Su La7 è andato in onda il meglio della prima edizione di Non è L’Arena, su Rai 3 Kilimangiato mentre su Nove ...

Tv : Ascolti - senza Mondiali Rai1 torna a vincere con “ora o mai più” : Nel giorno di pausa dei Mondiali di calcio, Rai1 si riprende la leadership della prima serata del venerdì con la finale di ‘Ora o Mai Più’, vista da 3.355.000 telespettatori e il 20.6% di share. Al secondo posto, su Canale 5, ‘Le Verità Nascoste’ con 1.689.000 telespettatori e il 9.1% di share. Terzo piazzamento, su Rai2, per ‘Captain America: The Winter Soldier’ con 1.233.000 telespettatori con il 6.9% ...

Ascolti - Polonia – Colombia su Italia 1 stravince la serata : La partita dei Mondiali di calcio Polonia – Colombia, trasmessa ieri da Italia 1, ha dominato gli Ascolti del prime time domenicale, con 4.903.000 spettatori e il 25% di share. Al secondo posto, su Rai1, ‘I Bastardi di Pizzofalcone’ con 2.038.000 spettatori e il 10.8% di share. Al terzo posto, su Canale 5, ‘L’Uomo che vide l’Infinito’ con 1.432.000 spettatori e il 7.4% di share. A seguire, tra gli altri ...

Ascolti TV - Mondiali Russia 2018 : Mediaset vince anche senza l’Italia : Russia 2018, i Mondiali 2018 sono un successo: un vero e proprio record di Ascolti nonostante l’assenza della Nazionale Italiana Record di Ascolti tv per i Mondiali di Russia 2018. A comunicarlo sono i vertici Mediaset che hanno registrato un vero e proprio boom di auditel con “Russia 2018”, un’edizione che dal punto di vista degli Ascolti sta battendo la precedenza. Ecco tutti i dati ufficiali condivisi da ...

Ascolti - Tunisia-Inghilterra vince prime time con 6 - 3 mln di spettatori : Ottimi Ascolti per i Mondiali di Calcio in Russia: alle 17 su Italia 1 per la partita Belgio-Panama, che ha raccolto 2.858.000 telespettatori totali e il 26.29% di share, e alle 14, sempre su Italia 1, per la partita Svezia-Corea Del Sud, che ha totalizzato 2.648.000 spettatori totali con il 19.73% di share. In access prime time, su Rai1 ‘Techetechetè’ ha ottenuto 3.773.000 telespettatori con il 15.9% di share. Nel preserale, sempre ...