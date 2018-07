Arriva la nuova BMW X 5 Il mondo cambia e la X5 cambia con il mondo + Galleria

Arriva #InMyFeelings - la nuova sfida social. E stavolta è seriamente pericolosa : Nell'ultimo challenge virtuale gli utenti si esibiscono in una coreografia sulla canzone di Drake. Alcuni però si fanno riprendere mentre scendono dalla macchina ancora in movimento ballando al fianco della portiera aperta. E rischiano la vita

Bake Off 2018 dal 7 settembre su Real Time. Arrivano il daytime e una nuova location : Benedetta Parodi e i giudici di Bake Off Benedetta Parodi non ha perso tempo. Terminata in anticipo la sua esperienza in Rai, la cuoca giornalista si è rituffata sotto al tendone di Bake Off Italia. La sesta edizione, già registrata, partirà venerdì 7 settembre in prima serata su Real Time. I giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara incoroneranno il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia in una location tutta nuova: Villa Bagatti ...

Borderlands 2 : Arriva oggi la nuova patch non ufficiale della community : Shadowevil e il suo team di modder hanno lanciato la nuova "community patch" rigorosamente non ufficiale per il celebre Borderlands 2, riporta DSOgaming.L'aggiornamento porta con sé oltre 450 tra modifiche e correzioni in tutto il gioco, per cui se siete ancora tra i fedeli appassionati a questo titolo senza età si tratta in sostanza di un must have.La patch cerca di risolvere molti problemi e bug conosciuti nel gioco, oltre ad aggiustare ...

F1 - Aldo Costa spiega i motivi del suo ‘addio’ : “è Arrivato il momento di passare il testimone ad una nuova generazione” : L’ingegnere italiano ha spiegato i motivi della sua decisione, svelando di voler lasciare il team in mano alla nuova generazione Il ciclo operativo di Aldo Costa alla Mercedes sta per concludersi, l’ingegnere italiano infatti ha deciso di defilarsi dopo otto titoli mondiali e oltre settanta vittorie. LaPresse/Photo4 Lascerà il suo incarico in mano a gente fidata, addestrata a dovere durante questi anni. Interrogato sui motivi ...

Piaggio MP3 - Arriva la nuova gamma" : Le finiture riprendono quelle di MP3 500 Sport e sono caratterizzate dalla presenza di numerosi particolari nero opaco. Sono di serie i dischi freno anteriori con profilo a margherita, mentre il ...

Stefano De Martino scaricato da Gilda Ambrosio - Arriva la nuova fiamma Cristina Buccino : MILANO ? Dalla fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, c?è la caccia alla nuova fidanzata di Stefano De Martino. Per ora l?ex ballerino di ?Amici? e inviato...

“Wow!”. Gilda molla Stefano e Arriva lei. Sbam : chi è la nuova fiamma (vip) di De Martino : Ama far parlare di sé, ma senza esagerare. A volte odia essere al centro dell’attenzione, ma è consapevole del suo lavoro e del bisogno dell’esposizione mediatica. Gilda Ambrosio è considerata tra le “30 under 30” più influenti nel campo dell’arte e della cultura, tra le 500 più influenti al mondo nel campo della moda e occupa un posto speciale nel cuore dell’ex di Belen Rodriguez. Nonostante i rumors che si ...

Arrivano i “Renegade Days” : nelle concessionarie la nuova Renegade MY 19 : L’attesa è finita: arriva nelle concessionarie la nuova Renegade MY 19, il modello che ha cambiato le regole del segmento e che oggi si presenta con novità estetiche e nuove motorizzazioni Dopo il successo riscosso a giugno, quando è stata presentata in anteprima al Salone dell’Auto di Torino, arriva oggi negli showroom Jeep l’attesissima nuova Renegade MY 19. Il forte interesse ha portato il marchio Jeep a proporre, dal ...

Microsoft Notizie Arriva su Windows 10 portando il Fluent Design e una nuova Splash-screen : [Aggiornamento1 07/07/2018] L’update è ora disponibile pubblicamente anche per gli utenti non iscritti al programma Insider. Articolo originale, Dopo Android e iOS, il Colosso di Redmond ha provveduto quest’oggi a rilasciare un nuovo aggiornamento per la UWP di sistema “MSN Notizie” che adesso diventa ufficialmente Microsoft Notizie in linea con il recente rebrand del servizio. L’update è attualmente ...

Vaccini - Arriva una nuova legge M5s-Lega. Grillo : "Basta un'autocertificazione" : "Basterà una autocertificazione di avvenuta vaccinazione per iscriversi a scuola". Lo ha annunciato

Astrofisica : teoria della relatività generale - Arriva una nuova conferma : Non è ancora il momento di dire addio alla teoria della relatività generale di Albert Einstein; una nuova, decisiva, conferma arriva da una ricerca pubblicata su Nature. L’ultima dimostrazione della teoria della relatività si trova a 4.200 anni luce da qui, nelle dinamiche di un singolare terzetto di stelle. Un sistema stellare quasi impossibile da trovare, composto da due nane bianche e una pulsar di neutroni, che è stato trasformato in un ...

Frosinone - nuova idea sulla trequarti : intanto Arriva Sportiello - la formula dell’affare : Frosinone, arriva Sportiello dall’Atalanta, il portiere difenderà i pali del club frusinate nella prossima stagione Il Frosinone ha preso Sportiello dall’Atalanta, le parti hanno raggiunto l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. La società laziale però non intende fermarsi e, secondo quanto rivelato da Skysport, avrebbe messo gli occhi su un trequartista da aggiungere alla rosa di ...

Apple Maps si aggiorna ed Arriva la rivoluzione : Nuova grafica e funzionalità : Apple Maps si aggiorna e porta con se una Nuova grafica, tante funzioni e molto altro. arriva la rivoluzione delle mappe da parte di Apple. Vediamo le differenze Apple Maps pronto ad aggiornarsi con una valangata di novità Apple Maps a breve si aggiornerà e subirà il più grande aggiornamento degli ultimi anni. Si, Apple […]