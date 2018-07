App Nugo | nel primo mese oltre 60mila download

Nugo - l'App per viaggiare (senza auto) con un solo click : Pianificare un intero viaggio via smartphone combinando e integrando i mezzi di trasporto pubblici, collettivi e condivisi: treni, metropolitane, autobus, traghetti, car e bike sharing, taxi e sosta dell'auto nei parcheggi delle stazioni ferroviarie. Si può fare con pochi tocchi sul cellulare o sul tablet grazie a Nugo, una startup che favorisce la mobilità collettiva integrata dall'inizio alla fine di un percorso di viaggio.La ...

