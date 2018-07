Anziano ucciso | arrestato il figlio

Barletta - Anziano ucciso a coltellate in casa. Sospetti sul figlio - trovato insanguinato : Francesco Stellatelli, 84 anni, è stato ucciso nella sua abitazione. I Sospetti ricadono sul figlio , con il quale avrebbe avuto una violentissima lite.Continua a leggere

Anziano ucciso in casa a Barletta : ANSA, - Barletta, 19 LUG - Un 84enne è stato ucciso a coltellate nell'abitazione che l'Anziano condivideva con il figlio 45enne, in via delle Belle Arti a Barletta. Sul luogo sono intervenuti ...