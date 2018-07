Antichi romani pescatori di balene nel Mediterraneo Due specie scomparse dai nostri mari

Con bagni pubblici e caserme - gli Antichi romani diffusero anche la tubercolosi : Gli altri hanno gradualmente 'conquistato' il mondo. Un globulo bianco, in rosso, si avvolge intorno al batterio della tubercolosi . - Corbis Via nave. Poco prima del 300 a.C., una delle sottofamiglie ...

Roma - Nike svela la nuova maglia : si ispira all'armatura degli Antichi romani : Nike ha svelato la nuova maglia Home della Roma per la prossima stagione. La divisa si ispira alla Lorica Hamata, l'armatura in maglia metallica indossata dagli antichi Romani che è stata riportata in ...