Anthony Joshua | rissa sfiorata con Miller durante la conferenza del match contro Povetkin

Anthony Joshua vs Alexander Povetkin - ufficiale : il 22 settembre a Wembley : La speranza di tutti gli appassionati di boxe è quella di vedere almeno il prossimo anno [VIDEO] la sfida tra Anthony Joshua e Deontay Wilder per la riunificazione del titolo dei pesi massimi. Il nuovo 'combattimento del secolo' dovra' attendere, il prossimo 22 settembre infatti Joshua sara' grande protagonista allo stadio di Wembley, quando mettera' in palio i suoi titoli mondiali dei pesi massimi Super WBA, IBF, IBO e WBO contro Alexander ...

Boxe - Anthony Joshua svela i prossimi match : due incontri a Wembley. Super sfida a Wilder in primavera? Date e avversari : Tutti gli appassionati della Boxe stanno attendendo la Super sfida tra Anthony Joshua e Deontay Wilder, il già annunciato match del secolo che metterà in palio tutte le cinture iriDate dei pesi massimi e che ci consegnerà un unico e indiscusso Campione del Mondo della categoria regina. I due contendenti, tramite i propri manager, stanno cercando di trovare un accordo che però al momento sembra ancora molto lontano: entrambi i pugili vorrebbero ...

Boxe - ufficiale : Anthony Joshua combatterà a Wembley il 22 settembre ed il 13 aprile : Le date stavolta ci sono: 22 settembre 2018 e 13 aprile 2019. Sono i giorni in cui Anthony Joshua tornera' sul ring per difendere le sue quattro cinture mondiali dei pesi massimi. Ovviamente, trattandosi di Boxe, la seconda data è subordinata alla prima. Il teatro sara' quello dello stadio di Wembley dove il 29 aprile del 2017 il britannico sconfisse per K.O Wladimir Klitschko: in palio c'erano le corone Super WBA, IBF e IBO dei pesi massimi ed ...

Boxe - quando combatteranno Anthony Joshua e Deontay Wilder? Il match del secolo per il Mondiale dei massimi : accordo vicino : quando si disputerà l’attesissimo match tra Anthony Joshua e Deontay Wilder? Questa è una delle domande più gettonate tra gli appassionati di Boxe. L’incontro che metterà in palio tutte le cinture mondiali dei pesi massimi è infatti già stata ribattezzato come il match del secolo: da una parte il britannico Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO; dall’altra lo statunitense iridato della WBC. Le due parti devono ancora trovare ...

Anthony Joshua : 'Voglio combattere contro Wilder - è il mio destino' : Le trattative proseguono, anche se in queste ultime settimane sono state date alcune 'tracce' alternative [VIDEO]. Anthony Joshua e Deontay Wilder si scrutano a distanza mentre i rispettivi manager continuano i contatti per organizzare quello che si prennuncia un autentico 'scontro tra Titani'. Si tratta certamente del combattimento più atteso e più chiacchierato nella categoria dei pesi massimi dai tempi di Lennox Lewis vs Mike Tyson. In una ...