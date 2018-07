Animali | Italo regala 200 nuovi biglietti ai cani di grossa taglia

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 luglio 2018) Non sologratis per idi media-, ma anche staffette speciali per i randagi adottati e i video-consigli della Lega italiana per la difesa deglie dell’ambiente su come viaggiare meglio con i propri amici a quattro zampe. Sono i punti chiave dell’alleanza fra Leidaa e, che offre dei posti dedicati ai‘XL’ sui propri treni. “Ci stiamo impegnando – annuncia Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer di– per individuare altri posti in aggiunta a quelli generalmente disponibili a bordo treno dedicati aicon peso superiore ai 10 kg, mettendone a disposizione, ove possibile, altri 200 per questa estate“.e l’Onlus presieduta da Michela Vittoria Brambilla lanciano insieme la campagna contro l’abbandono deglicon iniziative concrete, a partire dall’offerta di ...