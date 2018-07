Animali | arriva sulle reti Mediaset il nuovo spot tv contro l’abbandono

meteoweb.eu

: Arriva la prima Giornata mondiale dello scimpanzè. Si celebra il 14 luglio, giorno in cui etologa Goodall avviò ric… - Agenzia_Ansa : Arriva la prima Giornata mondiale dello scimpanzè. Si celebra il 14 luglio, giorno in cui etologa Goodall avviò ric… - Agenzia_Ansa : Oggi è la prima Giornata mondiale dello #scimpanzè. Si celebra il 14 luglio, giorno in cui etologa Goodall avviò ri… - Donatel58978575 : RT @Animalistiitaly: Nella conferenza stampa di oggi presso la sede @SIOItweet abbiamo presentato il nuovo spot TV contro l’abbandono di an… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) “Nella conferenza stampa di oggi, presso la sede della SIOI a Roma, abbiamo presentato ilTVdiche andrà in onda dal 22 al 28 luglio 2018 su Canale 5, Italia 1 e Rete 4”. Così in una nota Riccardo Manca, vice-Presidente disti Italiani onlus. “Ringraziamo – prosegue – tutte le persone che hanno partecipato all’evento. È un orgoglio per la nostra Associazione patrocinare unocosì importante. Questo messaggio pubblicitario ha lo scopo di formare una nuova coscienza e una nuova sensibilità nelle persone. Lomette in risalto il problema deldegli, trattando anche l’annosa questione dell’adozione nei canili. Per noi la vita non si compra, è questo che Giacomo Lucchetti, promotore dellotv ‘Loro ti aspettano’, ha voluto portare avanti come discorso cardine in questa campagna di utilità ...