Anglo American | +6% per l' ouptut del secondo trimestre

Londra : Anglo American in forte discesa : Ribasso scomposto per Anglo American , che esibisce una perdita secca del 3,78% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Anglo ...

Londra : Anglo American - quotazioni alle stelle : Ottima performance per Anglo American , che scambia in rialzo del 2,14%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Anglo American mantiene forza relativa ...

A Londra - forte ascesa per Anglo American : Grande giornata per Anglo American , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,76%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Anglo American evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

Profondo rosso per Anglo American : Pressione su Anglo American , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,39%. L'andamento di Anglo American nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

Caduta vertiginosa di Anglo American sul mercato : Aggressivo ribasso per Anglo American , che passa di mano in perdita del 2,48%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del ...

Scambi al rialzo per Anglo American : Avanza Anglo American , che guadagna bene, con una variazione dell'1,85%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Anglo American più pronunciata ...

Anglo American sale verso 1.851 - 7 centesimi di sterlina - GBX - : Vigoroso rialzo per Anglo American , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,40%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Netto calo registrato da Anglo American : Ribasso scomposto per Anglo American , che esibisce una perdita secca del 2,69% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa ...

Mette il turbo Anglo American : Ottima performance per Anglo American , che scambia in rialzo del 2,62%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Anglo American rispetto all'...