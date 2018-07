Android potrebbe diventare a pagamento dopo la multa Ue?

Secondo nuove indiscrezioni Microsoft potrebbe lanciare propri smartphone Android : Microsoft potrebbe proporre qualcosa di simile a quanto fatto negli ultimi tempi da Nokia e lanciare una serie di smartphone basati su Android L'articolo Secondo nuove indiscrezioni Microsoft potrebbe lanciare propri smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Chrome OS potrebbe consentire di ridimensionare le finestre Picture-in-Picture per le app Android : Stando a quanto si apprende da un commit, Chrome OS potrebbe consentire agli utenti di ridimensionare la modalità Picture-in-Picture per le app Android L'articolo Chrome OS potrebbe consentire di ridimensionare le finestre Picture-in-Picture per le app Android proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 5S e Mi 5S Plus potrebbero ricevere Android Oreo agli inizi di ottobre : Xiaomi è al lavoro per portare Android Oreo sui suoi smartphone Xiaomi Mi 5S e Mi 5S Plus e questo potrebbe arrivare agli inizi di ottobre 2018. L'articolo Xiaomi Mi 5S e Mi 5S Plus potrebbero ricevere Android Oreo agli inizi di ottobre proviene da TuttoAndroid.

LG V20 potrebbe ricevere l’aggiornamento ad Android Oreo ad agosto : Il team di LG è al lavoro per rilasciare l'aggiornamento ad Android Oreo per i vari smartphone della gamma ed uno dei prossimi modelli a riceverlo potrebbe essere LG V20 L'articolo LG V20 potrebbe ricevere l’aggiornamento ad Android Oreo ad agosto proviene da TuttoAndroid.

Il teardown della Google Camera 5.3 di Android P svela che potrebbe arrivare il supporto RAW (e altro) : Il team di AndroidPolice ha smembrato il codice di Google Camera 5.3 alla ricerca di funzionalità già presenti o che potrebbero arrivare in futuro L'articolo Il teardown della Google Camera 5.3 di Android P svela che potrebbe arrivare il supporto RAW (e altro) proviene da TuttoAndroid.

Gli smartphone Nokia potrebbero ricevere Android P all’inizio di agosto : Stando alle ultime indiscrezioni, HMD Global avrebbe intenzione di rilasciare la versione finale di Android P su tutti gli smartphone Nokia a partire da agosto L'articolo Gli smartphone Nokia potrebbero ricevere Android P all’inizio di agosto proviene da TuttoAndroid.

Motorola One potrebbe essere il secondo modello Android One della casa : Oltre a Motorola One Power, la casa sembrerebbe essere interessata a presentare anche un altro modello Android One il quale potrebbe prendere il nome di Motorola One. L'articolo Motorola One potrebbe essere il secondo modello Android One della casa proviene da TuttoAndroid.

Il primo smartphone Android One di LG potrebbe essere lanciato da T-Mobile USA : Stando alle ultime indiscrezioni, il primo smartphone di LG a rientrare nel programma Android One potrebbe essere realizzato in esclusiva per T-Mobile USA L'articolo Il primo smartphone Android One di LG potrebbe essere lanciato da T-Mobile USA proviene da TuttoAndroid.

Motorola starebbe lavorando a uno smartphone Android Go e potrebbe essere il Moto C2 : Lenovo potrebbe avere in progetto il lancio anche di uno smartphone Motorola che rientri nella piattaforma Android Go. Ecco cosa sappiamo al momento L'articolo Motorola starebbe lavorando a uno smartphone Android Go e potrebbe essere il Moto C2 proviene da TuttoAndroid.

Messaggi Android potrebbe presto essere integrata in Chrome OS : Messaggi Android, l'app di default per la gestione e l'invio degli SMS sui dispositivi Android, potrebbe presto essere integrata all'interno di Chrome OS, ma non abbiamo dettagli su come questo avverrà esattamente. L'articolo Messaggi Android potrebbe presto essere integrata in Chrome OS proviene da TuttoAndroid.

Google : a luglio potrebbe arrivare sanzione record da Commissione Europea per abuso di posizione dominante con Android : Google (ora sotto il controllo della holding Alphabet) continua ad essere uno dei principali colossi della tecnologia, avendo basato gran parte della sua fortuna proprio sui software e servizi, prima che sull’hardware, che mettono a disposizione di centinaia di milioni di utenti nel mondo strumenti costantemente aggiornati che fanno ormai parte della vita di tutti i giorni. Un esempio è quello di Android, considerato il sistema operativo ...

Android - perché l’Europa potrebbe multare Google fino a 11 miliardi di dollari : Secondo indiscrezioni, la Commissione starebbe per infliggere una nuova sanzione-record al colosso californiano. Il motivo??L’uso del suo sistema operativo per monopolizzare il mercato europeo e mondiale, danneggiando la (nostra)?libertà di ricerca...

Sony potrebbe aver cancellato i tablet Android Xperia Z5 e Z5C : Sony avrebbe deciso di cancellare i progetti relativi al rilascio nella seconda metà dell'anno di due nuovi tablet Android chiamati Xperia Z5 e Xperia Z5C L'articolo Sony potrebbe aver cancellato i tablet Android Xperia Z5 e Z5C proviene da TuttoAndroid.

Android potrebbe introdurre il supporto nativo a “face authentication” e scansione dell’iride : Sono emersi nell'AOSP i primi indizi di un possibile futuro supporto nativo a "face authentication" e scansione dell'iride da parte del sistema operativo Android: dei commit di codice vanno in direzione di una feature di riconoscimento del volto ben più elaborata rispetto all'attuale "Viso attendibile" di Smart Lock. L'articolo Android potrebbe introdurre il supporto nativo a “face authentication” e scansione dell’iride ...