Android a pagamento? Si | dopo la multa dell’UE

Multa Google porterà ad Android a pagamento per i produttori? Scenari possibili : Non si fa che parlare della Multa Google e pure di Android a pagamento nelle ultime ore: dopo la sanzione della UE a Big G, ecco che la possibilità che il sistema operativo da sempre free per i produttori cominci ad avere un costo e neanche tanto esiguo non è affatto campata in aria. D'altra parte a Mountain View dovranno pure cercare di recuperare qualche spicciolo (si fa per dire). La situazione è abbastanza complessa, vediamo dunque di ...